El B the travel brand fulmina al Gipuzkoa

Golpe de autoridad en el Gasca. El B the travel brand Mallorca Palma certificó su candidatura a todo en esta LEB Oro con un triunfo de prestigio en un escenario que destila aroma a baloncesto, inmaculado hasta este domingo, y frenó en seco (65-78) a un Gipuzkoa que se vio incapaz de detener al grupo de Félix Alonso, que encadena su quinta victoria consecutiva y marca distancias respecto a uno de los llamados a ser sus rivales directos.

Fue otro triunfo colectivo, logrado desde la defensa, noqueando a los de Nicola en un primer cuarto casi perfecto. Forzando los errores de los vascos y mostrando una efectividad letal de cara al aro. Un 0-12 de salida fue toda una declaración de intenciones por parte del B the travel brand, que ofuscaba a un Gipuzkoa que necesitó cuatro minutos y un tiro libre para ver aro. Se mostró firme atrás el cuadro balear, que respondía con autoridad a los conatos de reacción locales para cerrar el primer cuarto con un triple de Quintela que hacía subir al electrónico un contundente 10-26.

No bajó un ápice el grado de tensión y exigencia el B the travel brand, sabedor de la importancia de la victoria en un escenario de altura como San Sebastián. En el día del reencuentro con algunos viejos conocidos de Son Moix (Jawara, Motos y Uriz) no hubo amigos en la pista. El hueco se ampliaba de inicio, con un 0-5 que elevaba a 21 la ventaja isleña (10-31 tras otro triple de Quintela), que les llevó a doblar en el electrónico a su oponente al filo del descanso.

Otro triple, esta vez de Álex Hernández, ponía el 19-38 y evidenciaba la superioridad de los mallorquines, que apenas hallaban respuesta en acciones puntuales de Timmer o Rozitis, o en el empuje de Solazzo. Echó en falta a Murphy o Dee el Gipuzkoa, que no encontraba soluciones ante la defensa del Mallorca ni ante su falta de acierto.

Al ecuador, el B the travel mantenía un importante colchón (25-40), pero por encima de todo, mostraba sobre el parqué del Gasca una solvencia y sobriedad que no hacía pensar en un temido bajón ante un rival plagado de clase.

Y lejos de dejarse llevar por la comodidad del trayecto, el B the travel brand salió con las ideas claras. Otro triple de arranque (Bertone) era el primer aviso. Rey y Barac exhibían sus credenciales en la pintura -Chema González lo hizo también en su periplo en pista- y Rozitis asumía el mando de las operaciones de remontada.

Sin recompensa, pues Álex Hernández y Barac, con otro triple, elevaban la máxima ventaja al marcador (29-53, min. 25). El base murciano y el ala-pívot croata abanderaron unos minutos de inspiración para el cinco de Son Moix, que firmaba un parcial de 2-15 que dejaba contra las cuerdas al Gipuzkoa (31-59), sin capacidad de respuesta por entonces y desbordado ante el baloncesto rápido y contundente de su rival, que cerraba el tercer cuarto con el trabajo prácticamente hecho (39-61) y obligando a los vascos a completar una remontada de antología para cambiar el sino de un partido que siempre tuvo bajo su control el B the travel brand Mallorca Palma.

Los primeros compases del parcial decisivo volvieron a evidenciar la abismal diferencia entre ambos. Boris Barac volvía a poner 28 arriba a los isleños (40-68) y cerraba el triunfo definitivamente. Pero ahí resurgió el Gipuzkoa. Timmer y Dee empezaron a recortar terreno, aunque el tiempo corría de manera vertiginosa en su contra. Sabedor de su renta, el B the travel brand sabía manejar los tiempos ante el empuje de Mutic, Olaizola, Motos o Uriz. Logró recortar margen el cuadro de Donostia, pero ya no había tiempo para más y les tocaba rendirse ante la evidente superioridad del equipo de Félix Alonso, que se instala en la zona noble de la tabla (5-2, +5), cerrando de la mejor manera nueve días tan largos como perfectos.

Tres de tres tras vencer, y convencer, ante Cáceres, Granada y Gipuzkoa. Ahora, espera el Levitec Huesca (domingo, 18 horas, Son Moix).