El Valencia Basket cede a Sergi García al Rasta Vechta alemán

El Valencia Basket ha cedido al base mallorquín Sergi García al Rasta Vechta alemán para la próxima temporada, según informó este miércoles el club valenciano.

¡MUCHA SUERTE, SERGI!@Sergi_Garcia10



CAS ???? cedido al @rastavechta para la temporada 2019-20https://t.co/5JlrIZltkT



VAL ???? cedit al Rasta Vechta per a la temporada 2019-20https://t.co/K19x8J4ElH



ENG ???? on loan to Rasta Vechta for the 2019-20 seasonhttps://t.co/ANIF0U5keo pic.twitter.com/qSlL0eYBSV