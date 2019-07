El B The Travel Brand elige a Bertone y piensa en Huertas

El B The Travel Brand Mallorca Palma ha pensado en un viejo conocido. Pablo Bertone ocupaba un lugar destacado en la agenda del club y el escolta argentino, con pasaporte italiano, que ya militó en el entonces Palma Air Europa en el curso 2014/15, es el elegido para ocupar la plaza vacante de escolta. Eso sí, no sería la única incorporación en el perímetro, pues además de cerrar la salida como cedido a LEB Plata (suena Hestia Menorca) de Biel Serra, se ha unido en las últimas horas el interés por otro ex del equipo de Ciutat, Rafa Huertas.

Tras un largo periplo por su país natal (Lanús, Córdoba...) e Italia (Pésaro, Varese, Derthona...), Bertone, de 29 años y 193 centímetros de altura, está llamado a ser el refuerzo con el que cerrar la posición de dos, toda vez que las opciones de Johnyy Dee y Caleb Agada no han cuajado. Pablo Bertone (Arroyito, 1990) ha adquirido una residencia en la Isla, en la que se dejó ver durante el playoff ante el Granada, y eso agiliza la operación que le debe llevar de nuevo a la LEB Oro y a Son Moix un lustro después de su irrupción, en la que promedió 10’7 puntos, 3'2 rebotes y 1’2 asistencias en casi 26 minutos de media.

El buen recuerdo que dejó Bertone, en plena madurez deportiva y personal, avala su contratación. Formado en la Universidad de Florida, su llegada a Europa se produjo en Mallorca, para retornar a Argentina antes de iniciar en 2017 una nueva etapa profesional en Italia, militado en Pésar, Varese y Derthona, en este último equipo desde el pasado mes de enero y en la A2 transalpina, promediando 14’1 puntos, 3’9 rebotes y 3’5 asistencias.

Perfilada la llegada de Bertone, el nombre de Rafa Huertas está sobre la mesa. El escolta cordobés, de 34 años, llegaría tras consumar el ascenso a la ACB con el Bilbao Basket, con dilatada experiencia en la LEB Oro y conociendo el actual B The Travel Brand Mallorca Palma, tras militar en la entidad en la temporada 2017/18.