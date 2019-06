Guillem Boscana, inhabilitado 3 meses por la Española

El Comité de Apelación de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha desestimado el recurso presentado tras la decisión del de Competición y, tras ello, ha hecho público el fallo que parece cerrar el largo caso abierto contra el presidente del Iberojet Palma, Guillem Boscana. El mismo nace de unas polémicas declaraciones realizadas meses atrás en referencia a las colegiadas del partido que enfrentó a los hombres de Félix Alonso contra el Araberri en Son Moix, el pasado 4 de noviembre de 2018, correspondiente a la jornada sexta de la Liga LEB Oro.

El organismo mantuvo la propuesta remitida por Competición y, finalmente, y tras un proceso administrativo que se ha prolongado durante más de medio año, Guillem Boscana ha sido sancionado con tres meses de inhabilitación tras el procedimiento extraordinario abierto en su día contra el veterano dirigente por el Comité de Competición.

Posteriormente, pasó a Apelación, que ha certificado el fallo, una vez acabada la temporada para el equipo de LEB Oro, que disputó la Final a Cuatro de ascenso a la Liga ACB en Miribilla, cayendo frente al anfitrión, el Bilbao Basket.



El órgano federativo se apoya en el artículo 58 d) de su Reglamento Disciplinario para sustentar su veredicto, que considera «infracción grave a las Normas Generales deportivas, sancionadas con suspensión de licencia o inhabilitación en el caso de directivos de un mes a dos años». Concretamente, incide en el punto que refiere como materia sancionable «los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoros deportivos».

La falta de precedentes y el arrepentimiento inmediato mostrado por parte del propio Boscana y del club, especialmente hacia las colegiadas, han sido atenuantes importantes a la hora de entender el desenlace del caso. Más, cuando en un inicio se llegó a solicitar medio año de suspensión por parte del instructor, rebajado posteriormente a los tres meses que decidió Competición en última instancia y que ayer reconfirmó Apelación, aunque tendría la posibilidad de acudir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), opción que se descarta de inicio.

La defensa de Boscana fue dirigida por el reputado abogado especialista en materia deportiva Miquel Ballester, encargado de comunicarse con los instructores de los citados comités.



Guillem Boscana realizó unas sonoras declaraciones en Cope Mallorca, en las que se refirió a la presencia de dos árbitras en el duelo frente al Araberri, que se saldó con victoria del conjunto vasco (71-79). «No me había pasado nunca tener dos mujeres de tres árbitros, creo que con una basta. Hubo momentos en que perdieron un poco los papeles y no estuvieron afortunadas, independientemente de que fueran mujeres u hombres, pero no había visto ningún partido de LEB con dos árbitros mujeres», dijo el dirigente del Iberojet Palma y del Bahía San Agustín, club matriz del equipo que milita en LEB Oro, en referencia a las colegiadas Eva Areste y Sara Peláez.

Tras un interminable procedimiento, que se tuvo que reabrir ya entrado el año en curso, la confirmación de la sanción de inhabilitación por espacio de tres meses hacia Guillem Boscana abre un nuevo escenario en la gestión de la entidad.