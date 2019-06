Sito Alonso: «Balears tiene un nivel formativo alto»

El Día del Entrenador, promovido por la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) a través de su Comité Técnico, reunió a varios técnicos isleños en torno a la figura de un entrenador que sabe lo que es trabajar con la cantera, desde la formación, llegando hasta la élite. Sito Alonso (Madrid, 1975) dirige actualmente los destinos del UCAM Murcia, en la Liga ACB, habiendo renovado dos temporadas tras levantar al equipo y evitar su descenso. Martí Vives y Jordi Capó ejercieron de anfitriones en un evento que se consolida en el cierre de cada temporada.

El que fuera preparador del Joventut, Barça, Gipuzkoa, Bilbao Basket o Baskonia compartió sus sensaciones y experiencias con los entrenadores de Mallorca en el Campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y aprovechó para valorar el presente y el futuro del deporte de la canasta en el archipiélago, destacando el gran final de temporada del Iberojet Palma, al que pudo seguir en vivo en la Final Four de Miribilla, pero también valorando el gran trabajo que se realiza por parte de los técnicos desde la base.

«Balears tiene un nivel formativo alto. Basta ver la cantidad de buenos jugadores en la ACB o en las selecciones absolutas o de formación», comentaba Alonso, que este fin de semana llega con la motivación «de sumar, aportar mi experiencia y que la puedan aprovechar». Desde su perspectiva personal, el entrenador del UCAM Murcia destaca el valor de «darle importancia al jugador, sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos».

Y, en el caso de Balears, aconseja que «los jugadores que se forman aquí no se vayan... Hay que fomentar y formar desde las Islas, así se pueden conseguir frutos y que los clubes de aquí, como el Iberojet Palma, puedan crecer», proseguía Sito Alonso, quien a la hora de cimentar el crecimiento del proyecto de LEB Oro en vistas a dar el salto a la ACB recuerda la importancia «de identificarse con el club, los jugadores y la afición. Tener una buena base en todas las áreas es fundamental». Igualmente, señala el peso de «la ayuda de los patrocinadores, las instituciones... Sin ella, es difícil de conseguir. A fin de cuentas, un equipo en la ACB es un beneficio para todos, especialmente para los más jóvenes, que pueden ver al Real Madrid, el Barça, el Baskonia...». Y añade que «no te das cuenta de lo que tienes hasta que no lo ves».

Del Iberojet Palma, con referencias frescas todavía de la Final Four, no duda en afirmar Sito Alonso que demostró ser «un equipo con opciones claras de haber subido a la ACB. Ví a un grupo bien dirigido y entrenado», aunque también lanza un mensaje de optimismo y tranquilidad pese a no lograr el objetivo «pues lo que han vivido puede suponer un impulso de cara al futuro», y recuerda que «al final dependes de detalles y de acierto, como el 2+1 y el triple final del Bilbao. Pero el Iberojet hizo todo lo que estaba en su mano», admitió sobre el rendimiento del equipo de Félix Alonso.