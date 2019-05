¿Un Emmy para Álex Abrines?

Poco más se sabe de los motivos que obligaron a Álex Abrines a dejar momentáneamente la práctica profesional del baloncesto y la disciplina de los Oklahoma City Thunder, y con ello aparcar su etapa en la NBA. El mismo día en el que han crecido con fuerza los rumores sobre el posible regreso del alero internacional mallorquín al Barça Lassa, se ha conocido que el documental que protagoniza el isleño, y que se rodó durante la celebración del Campus al que Abrines da nombre el pasado verano, en Muro (Mallorca), opta a un premio Emmy.

Bajo el título 'Sí señor', el documental que opta al prestigioso galardón da a conocer un poco más en profundidad las raíces y la personalidad del ya exjugador de los Thunder. La noticia ha cogido por sorpresa al propio Abrines, que la anunció a través de su cuenta personal en Twitter.

Wow! Shocked by the Emmy's nomination but the work done by the @okcthunder and all the staff behind the cameras deserves it. Thank to everyone who made it possible pic.twitter.com/mAoSVkWnt7