Félix Alonso: «El Granada juega por encima de la legalidad»

El entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, no pudo contener su malestar en la rueda de prensa previa al tercer partido del playoff que les medirá este viernes (21 horas) al Granada en el Palacio de los Deportes. Y lo hizo para expresar su enfado por la excesiva intensidad y agresividad mostrada por parte del rival en los dos encuentros disputados en Son Moix, remarcando dos de ellas. Una primera, en el duelo inicial, en la que observó en el vídeo del encuentro una acción antideportiva de Guille Rubio sobre Fran Guerra, y otra en el segundo partido en la que Olmos eleva su codo hasta el cuello de Barber.

Alonso muestra plena confianza en el buen hacer de los colegiados en lo que resta de serie y no comparte las palabras del técnico del Granada, Pablo Pin, incidiendo en la actuación de los árbitros en los dos partidos ganados por el Iberojet, uno en liga y el primero del playoff de cuartos de final.

«Cuando hemos ganado dos de los partidos se ha dicho que era por la influencia de los árbitros. Allí, con un triple fuera de tiempo y en la eliminatoria porque los árbitros habían sido determinantes. Yo dije que Granada jugaba por encima del límite, pero después de ver el partido, juega por encima de la legalidad», admitió molesto Alonso. «Nivel de dureza, sí. Antideportividfad, no», prosigue el preparador leonés, que refiere las acciones anteriormente mencionadas para justificar sus palabras y lanza una cuestión al aire. «Me gustaría ver las consecuencias de esas acciones si las hubiera protagonizado otro jugador», en alusión a Fran Guerra, contra quien meses atrás refirió una posible campaña mediática para desprestigiarle por una serie de acciones de gran dureza en la pista.

«Yo vengo llorado de casa y no tengo dudas del arbitraje», prosiguió el técnico del Iberojet, para quien «escudarme en el arbitraje no me hará mejor entrenador, y confío plenamente en que los árbitros harán el mejor partido posible». Continúa defendiendo la labor de los colegiados pues sabe «que no es fácil dirigir un partido con cinco o seis mil personas en las gradas. Se pueden sentir presionados por el público en un momento determinado, pero creo, honestamente, que son imparciales», aseguró.

Incidió Félix Alonso en que observa «una acción sobre Barber que es una agresión, que debía haber supuesto una descalificación. Y que podría haber sido algo más serio... No hay justificación de ponerle el codo en el cuello a un jugador», añade, a la par que remarca «otra acción de Rubio que le mete el codo en el estómago a Fran (Guerra)».

De cara a los dos partidos que, como mínimo, tiene por delante la serie, contempla como clave Félix Alonso «el mantener la constancia durante los 40 minutos», sin olvidar que el tercer choque resulta decisivo para marcar tendencia «pues tiene un factor psicológico mayor. Te sitúa cerca de la eliminación o de la clasificación, aunque nosotros no miramos más allá del viernes». Y recuerda que el Iberojet Palma «en las situaciones complicadas siempre ha cumplido».

Con la baja de Motos y la más que seria duda de Gluditis, el técnico del Iberojet Palma reclama un esfuerzo extra para estar en la Final Four de Bilbao y asaltar Granada.