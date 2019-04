Alba Torrens, baja para el Eurobasket

La alero 'binissalemera' Alba Torrens será baja por lesión para la gira de preparación y el Eurobasket que se disputará en Letonia y Serbia entre el 27 de junio y el 7 de julio próximos. La jugadora mallorquina, líder del equipo que dirige Lucas Mondelo, lleva jugando toda la temporada con una lesión muscular en su rodilla derecha que ahora precisa de un tratamiento de descanso y fortalecimiento.

Después de arrastrar durante toda la campaña una lesión muscular en la rodilla derecha que no le ha permitido rendir a su máximo nivel y le impidió días atrás disputar la final de la Liga Rusa, los médicos han prescrito que Torrens dedique este verano a descansar para que desaparezcan sus molestias y a hacer trabajo específico para el fortalecimiento de esa zona.

Torrens se perderá, así, su primera cita desde el verano de 2008, cuando debutó con la selección absoluta en el Preolímpico que les dio plaza para los Juegos Olímpicos de Pekín, en los que ayudó a conseguir la quinta plaza y el diploma. Durante este largo tiempo, Alba Torrens ha conseguido 8 medallas (dos oros en los Eurobasket de 2013 y 2017; dos de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Mundial 2014; y cuatro de bronce, dos en los Mundiales de 2010 y 2018 y otras dos en los Eurobaskets de 2009 y 2015), totalizando 166 partidos oficiales con la camiseta nacional.

OFICIAL | Alba Torrens es BAJA por LESIÓN para el EuroBasketWomen "Ella sabe que aquí tiene su lugar y confiamos en que pueda volver más fuerte" - @jgarbajosa15

La propia Alba Torrens explicó a través de un vídeo que estos meses ha estado conviviendo «con una lesión en la rodilla. He intentado recuperarla por todos los medios para poder estar en las mejores condiciones con mi club y con el objetivo de estar este verano con la Selección. No ha sido así. Ahora necesito parar de competir para poder trabajar y recuperarme de esta lesión. Por esta razón este verano no podré estar con la Selección para disputar el Eurobasket. Desde hoy quiero enviar todo mi apoyo y energía al equipo, a mis compañeras, para afrontar este nuevo reto. Y desde hoy mismo me pondré a trabajar para poder estar en las próximas citas de la selección y de mi club».

El Eurobasket 2019 es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el caso del campeón, y concederá las restantes plazas para el Preolímpico que compondrá el cuadro de competición del torneo.