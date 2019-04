Joan Tomàs, un 'refuerzo' de lujo para el Iberojet Palma

Félix Alonso cuenta con un ‘refuerzo’ de lujo para la recta final de la temporada regular y en vistas al playoff. Tras dos meses fuera de la dinámica del Iberojet Palma, al sufrir una fractura en el dedo pulgar de la mano derecha, el alero llucmajorer Joan Tomàs se ha reincorporado a la dinámica del grupo. Y lo ha hecho, en un momento clave y emitiendo buenas vibraciones en su regreso a las pistas, jugando casi 13 minutos frente al Barça Lassa B, en los que anotó un triple, capturó dos rebotes y recuperó un balón. Un buen balance para uno de los últimos ocupantes de una enfermería que, junto a las rotaciones por recuperación, encara la recta final de la recuperación de Mikel Motos.

«Ha cambiado todo mucho, la segunda vuelta está siendo espectacular, (12-3), y en casa nos hicimos fuertes, que es clave en una LEB Oro tan igualada», refiere Joan Tomàs, quien destaca que el gran cambio, «el click que ha dado el equipo ha radicado especialmente en la defensa. Más allá de los resultados, hemos dado un paso al frente en intensidad y mentalidad. Se ha visto en Son Moix, pero también fuera», añade el exterior, quien destaca como una de las claves «el buen ambiente en el vestuario. Siempre hemos estado unidos, incluso cuando las cosas no iban bien. Nos faltaba trasladar ese buen rollo a la pista, y lo hemos conseguido».

Esas largas semanas fuera de la pista se le han hecho «largas» a Joan Tomàs, a quien le daba «rabia no poder estar con mis compañeros, jugar. Más, porque cuando le lesioné estaba en un buen momento de forma». Eso sí, regresa «con todas las ganas de sumar, porque el objetivo es bonito».

Y esa meta no es otra que hacer algo grande en el playoff y en la Final Four. «Ahora estamos donde esperábamos. Ahora, tenemos que atar el factor pista y competir al máximo en el cruce, pues viendo cómo ha sido la temporada, el equipo que nos toque va a ser peligroso», asegura el isleño, quien advierte del potencial del Iberojet Palma a estas alturas del curso, y recuerda a la vez «que hace un año, estábamos sufriendo por no descender...».

Joan Tomàs ofrece «el compromiso de siempre» de cara al playoff y espera «que Son Moix se llene y la gente disfrute y se enganche al baloncesto. Creo que valdrá la pena».