La rotación invisible del Iberojet Palma

Sus nombres quedarán para siempre en la estadística de un partido histórico para el Iberojet Palma. En la victoria ante el Real Betis (92-58), los dos canteranos que alternan el equipo de LEB Oro con el Palma Air Europa de EBA gozaron de protagonismo sobre el parqué. Para Biel Serra (Artà, 1996) no era algo nuevo. Ya ha dispuesto de minutos en citas como la del Prat y en anteriores temporadas ya pisó el parqué de Son Moix. El pasado domingo, lo hizo para cumplir con su particular tradición y anotar un triple. Horas después de lograr el MVP de la jornada en EBA con 26 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 34 de valoración en la victoria del Palma Air Europa ante el Martinenc (76-84).

También fue partícipe del triunfo Sharif Idris (Ceuta, 1999). Para el joven pívot fue su estreno en LEB Oro, lo que le supuso pagar, con gusto, el ‘peaje’ de raparse la cabeza. El interior, con raíces en Ghana y Nigeria, y formado en Sant Josep y Calvià, antes de dar el salto al Bahía, confesó que, cuando Félix Alonso le reclamó «me vinieron temblores. Me dijo que entraría por Fran (Guerra) y cuando llegó el momento no sabía que hacer. Fran me decía ‘¡entra, entra!’ y yo alucinaba... Fue una experiencia y al acabar el partido le dí las gracias al entrenador». Y el técnico fue claro: «me dijo que me lo merecía, y soy feliz por cumplir un sueño».

En el caso de Biel Serra, sabe que «cada oportunidad que me dan la tengo que aprovechar», y lo volvió a hacer. La labor de Biel y Sharif Idris, especialmente cuando los problemas físicos lastraron al Iberojet Palma, fue clave para poder mantener el ritmo de entrenamientos. «Somos como el equipo de apoyo, pero estamos preparados para cuando nos digan que tenemos que jugar», añade el escolta. Serra, además, agradece la actitud de sus compañeros, «pues siempre nos han tratado como a uno más», a lo que Idris espeta que «el buen ambiente en el vestuario es y será una de las claves este año».

Los dos saben que, además de ayudar al Iberojet Palma, «el objetivo es salvar al EBA», y disfrutan de compartir pista con grandes jugadores. Serra destaca a Carles Bivià «por posición y llevar tres años juntos», e Idris «la calidad» de Fran Guerra y «la inteligencia en la cancha de Uclés». Ellos son Biel Serra y Sharif Idris, la rotación invisible del Iberojet Palma.