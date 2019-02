Los Thunder 'cortan' a Álex Abrines

Los Thunder de Oklahoma City ‘cortaron’ ayer al jugador mallorquín Álex Abrines después de que apenas haya participado en dos encuentros desde el pasado 23 de diciembre por una prolongada baja por asuntos personales. El futuro del exjugador del Barcelona queda en el aire ante las incógnitas que han rodeado su ausencia y después de que el mercado de traspaso quedara cerrado días atrás.

Álex Abrines y Oklahoma City Thunder, según apuntaban los medios estadounidenses al cierre de esta edición, habrían llegado a un acuerdo para dar por concluida su relación contractual con el objetivo de que el jugador pudiera centrarse en los problemas de índole personal que le han mantenido alejado de la competición hasta hace apenas unas semanas, cuando volvió a entrar en la rotación e incluso participar en dos partidos.

The Thunder have released guard Alex Abrines. This was mutually decided by Abrines and the team, with Abrines determining it best to step away to focus on a personal matter. Abrines has appeared in only two games since Dec. 23, sitting out because of personal reasons.