Los 400 de Iván Matemalas

Alcanzar 400 partidos en las diferentes competiciones FEB está al alcance de unos pocos elegidos. Y, además, haber podido militar en todas y cada una de ellas, lo hace más especial. En el caso de Iván Matemalas (Palma, 1984) lo ha hecho recorriendo diferentes puntos de la geografía española para regresar de nuevo a casa y vivir algunos de los momentos más brillantes de su fructífera carrera.

El alero, actualmente enrolado en las filas del Flanigan Calvià de la Liga EBA y también dentro de la estructura del club, alcanzó esa cifra de encuentros frente al Igualada, y lo hizo a lo grande: 19 puntos, 8 rebotes y 20 de valoración para obtener una victoria clave en la senda hacia la permanencia. Matemalas aporta experiencia, pero también esa mano letal que ve con facilidad el aro y decide partidos.

«Me enteré por sorpresa, me lo dijeron en el club. La verdad es que no reparo mucho en estas cosas, pero 400... ¡Son muchos partidos!», espera Matemalas, otro producto de la cantera de Sant Josep Obrer.

En total, Iván acumula 28 partidos en LEB Oro, 214 en Plata, 60 en Bronce y 98 en Liga EBA, promediando a lo largo de su extensa carrera y de esos 400 partidos en competiciones FEB 11’2 puntos, 3’1 rebotes, 1’2 asistencias y 10’2 de valoración. En el presente ejercicio, sus prestaciones escalan hasta los 15’5 puntos, 6’1 rebotes y 2’1 asistencias, con una valoración media de 15’9 en 31 minutos por cita.

Recuerdos

La singladura de Iván Matemalas se inició en Monzón (EBA, 2003-05), a las órdenes de Sito Alonso, «quien me cambió el concepto del baloncesto. Me hizo ver con 18 años que tenía mucho que aprender», recuerda Iván, que dio el salto a la por entonces LEB 2 de la mano de un histórico como el Peñas Huesca (2005-07). De ahí le viene a la cabeza «la salvación en la segunda temporada, evitando lo que podría haber sido la desaparición del club.

En Menorca, del Jovent d’Alaior guarda «grandes recuerdos y amigos» tras su paso por la LEB Bronce (2007-09), donde coincidió con el actual técnico del Iberojet Palma, Félix Alonso. Sus siguientes paradas fueron Huelva (LEB Plata, 2008-09) y Tíjola (LEB Plata, 2010-11), tras lo cual volvió a Mallorca para enrolarse en el Bàsquet Pla, por entonces en EBA (2011-12) para pasar en unas semanas al Oviedo (Plata), con el que cerraría la campaña.

Palma

Las tres temporadas en el Palma Air Europa, dos en Plata (2012-14) y la primera de la entidad en LEB Oro (2014-15) fueron la antesala de su llegada al Flanigan Calvià (2016-19).

De esas campañas en el Bahía San Agustín rememora el ascenso en Los Guindos ante el Clínicas Rincón, «y el equipo que teníamos. Casi todos éramos mallorquines, todos sabíamos cuál era nuestro papel y nos partíamos la cara. Después, fuimos quintos en la liga regular en la primera temporada en LEB Oro... Fue una etapa especial».

Sobre el futuro, «la verdad es que no lo sé... Depende de la categoría en qué juguemos y cómo me encuentre, física y mentalmente. Seguiré vinculado desde la dirección técnica. Esto no se deja de un día para otro», bromea Iván Matemalas, ya con 400 partidos a sus espaldas. Casi nada.