Abrines brilla en la victoria de los Thunder con siete triples

El escolta mallorquín Álex Abrines jugó su segundo partido como titular con los Thunder de Oklahoma City y fue la gran figura en los tiros desde fuera del perímetro al anotar siete, el mejor del equipo en esa faceta del juego. También se convirtió en el español más destacado en la jornada de la NBA.

Abrines, que ha disputado 18 partidos con los Thunder en lo que va de la temporada de la NBA, 16 como reserva, aprovechó la oportunidad de hacer su segunda salida de titular, y respondió con 21 puntos que ayudaron al equipo de Oklahoma City a vencer por 124-109 a los Hawks de Atlanta.

El jugador mallorquín, que logró su mejor marca de triples en lo que va de temporada, la anterior había sido de cinco, disputó 26 minutos en los anotó siete triples en los 11 tiros de campo que hizo, que fueron todos desde fuera del perímetro. Abrines también capturó dos rebotes defensivos, dio una asistencia y cometió dos faltas personales.

