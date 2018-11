El Iberojet Palma busca una victoria de prestigio en Palencia

Sin apenas tiempo para digerir y recuperar física y mentalmente al equipo del esfuerzo ante el Cáceres, Félix Alonso y los suyos ponen hoy rumbo a Palencia para medirse a uno de los equipos de referencia de la LEB Oro. Más allá de por su historial, por sus números en una temporada en la que vuelven a ser uno de los equipos llamados a pelear por todo.

El Iberojet Palma visita la cancha del Chocolates Trapa Palencia (21 horas) con la necesidad de sumar un triunfo lejos de Son Moix para equilibrar su balance clasificatorio (4-5). Mucho mejores han sido hasta el momento las prestaciones del equipo de Alejandro Martínez (7-2), invicto en su pista y que presume del mejor ataque de la categoría, promediando 85’8 puntos por partido.

Todo eso, y una plantilla plagada de talento, experiencia y nombres con peso en la competición. Steve Vasturia es la referencia ofensiva y el eje sobre el que se verterbra el juego del Palencia, en el que Cvetinovic y Hermanson aportan físico y anotación y el saber estar en la pista corre a cargo de incombustibles como Urko Otegui, con Jorge Sanz erigido en uno de los pilares de un Chocolates Trapa que llega herido en su orgullo tras perder de forma contundente en su visita a Sevilla, donde el Betis les castigó de forma notable (94-69).

De cara al partido de esta noche, Félix Alonso recupera a Joan Tomàs, quien admitió el técnico que pudo tener minutos frente al Cáceres, pero optó por reservarlo para duelos como el del hoy, en el que el alero llucmajorer se medirá al equipo en el que militó durante dos temporadas.

El resto del equipo está a disposición del preparador de un Iberojet Palma que no renuncia a nada y viajará a Palencia con la idea de asaltar el Pabellón de los Deportes y regresar a la Isla con su quina victoria en el zurrón, pensando en la visita a Son Moix, el próximo domingo (18 horas), de un Ourense que hoy recibe al Real Betis.

«Es un partido estimulante, pero lo que realmente me preocupa es el cansancio del equipo. Tenemos un viaje complicado y ellos dos días más de descanso. Apenas lo hemos preparado en dos sesiones, pero no es excusa, vamos a salir a por todas», aseguró Alonso.

Eso sí, el técnico del Iberojet Palma no esconde que «hay una fatiga mental y física indidable. No tuvimos ni 24 horas de desconexión y mañana -por hoy- nos vamos pronto para Palencia. Pero, o nos rasgamos las vestiduras, o lo aceptamos, y vamos a pelear, no queda otra», comentó el técnico leonés.

En la misma línea se mostró Erik Quintela. El base del Iberojet deja claro que «aunque hemos tenido pocos días de recuperación, no es excusa. Vamos a ir al 100% y a tratar de hacer lo que se vio frente al Cáceres». La necesidad de ganar fuera de Son Moix para recuperarse de tropiezos como los de Valladolid o Araberri está presente. Y hoy, toca medirse a un Chocolates Trapa Palencia «complicado de por sí, pero estamos convencidos de que podemos ganar», dijo de forma tajante el director de juego gallego.