Toni Ramon deja el Atlético Baleares

El centrocampista mallorquín Toni Ramon Gomila ha comunicado su decisión de abandonar el CD Atlético Baleares al término de la presente temporada con la intención de emprender nuevos desafíos profesionales. El club ha destacado su evolución desde la cantera hasta el primer equipo y ha subrayado su ejemplar compromiso. El director general, Patrick Messow, ha hablado de Toni como un «ejemplo» para todos los niños del ATBase: «Toni personifica el trabajo silencioso y la entrega absoluta. Desde Juvenil hasta el primer equipo ha demostrado los valores del Atlético Baleares. Le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva etapa».

Por su parte, el futbolista de 23 años ha querido despedirse de la afición: «Llegué siendo un niño y me voy habiendo cumplido un sueño. Gracias a todos los que habéis hecho posible este viaje: directiva, compañeros, cuerpo técnico y, sobre todo, la afición. Ahora necesito salir de mi zona de confort y buscar nuevos retos que me hagan seguir creciendo». Su próximo destino aún no se ha hecho oficial, aunque su juventud y proyección hacen prever que recibirá ofertas de categoría superior.