El Atlético Baleares piensa ya en el ascenso

El Atlético Baleares ya ha olvidado la decepción de su derrota en el último encuentro de playoff ante el Teruel y bajo el lema Nos esperan días de gloria prepara la nueva temporada con el ascenso a 1ª RFEF como único objetivo. La presentación de la campaña de abonados blanquiazules fue sobre todo una loa al presidente y máximo accionista del club, Ingo Volckmann, que seguirá un año más al frente del proyecto. En vista del esfuerzo económico que va a realizar un año más, el empresario alemán fue agasajado con un cuadro y una placa.

Toni Salas, uno de los antiguos propietarios de Procampo, también quiso homenajear a Volckmann y solicitó que la Tribuna Principal pase a llamarse ‘Tribuna Ingo Volckmann’ en agradecimiento por su «compromiso con el ATB, que hizo posible la reconstrucción y reapertura del Estadio Balear. Gracias a él, nuestra casa vuelve a latir», dijo. Volckmann expresó su satisfacción por el cariño recibido y porque «a pesar de que no se ha logrado el objetivo del ascenso hemos visto una unión entre afición y club como no se daba desde hace mucho tiempo y esto me da fuerza para continuar un año más. Eso sí, me gustaría que el Ajuntament de Palma nos ayude un poco».

Para lograr el deseado ascenso, Volckmann aseguró que todos los jugadores que tienen contrato se quedarán en el club, entre ellos Rubén Bover y Florín Adone. El empresario alemán reconoció que le sentó peor «no subir este año que el descenso del año pasado». El proyecto estará dirigido en el apartado deportivo por Luis Blanco, que el pasado jueves dio el sí a su continuidad. El club está muy satisfecho con el trabajo realizado desde que llegara al equipo en febrero y cree que es el hombre idóneo para el ansiado ascenso.

En el acto se anunció la renovación de Moha Keita, el extremo senegalés que fue uno de los mejores revulsivos del equipo en el último tercio de la temporada. «Desde que llegué al club me han tratado muy bien y quiero ayudar en todo lo que pueda a que el ATB esté en el lugar que se merece». El director deportivo del club, Marc Julià, aseguró que Keita «es un jugador diferencial y nos va a dar mucho» y adelantó respecto a la plantilla que se va a buscar «jugadores con más energía, más piernas». Por su parte, el director general, Patrick Messow, aseguró que la entidad seguirá apostando por los jugadores mallorquines como en la pasada temporada.