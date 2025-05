El Atlético Baleares sale vivo de Teruel

El Atlético Baleares ha conseguido un valioso empate en el partido de ida de semifinales del playoff de ascenso ante el CD Teruel. Florín Andone ha adelantado al equipo palmesano en la segunda parte tras tres ocasiones consecutivas de los locales, abortadas por Jagoba Zarraga, pero poco después ha empatado Val. Las tablas se pueden considerar un muy buen resultado porque el Teruel ha dominado y ha tenido más ocasiones. Como en varios partidos esta temporada, el guardameta y el delantero han sido claves. El próximo domingo, el Estadi Balear acogerá el partido de vuelta

Luis Blanco no se guardaba nada en la recámara y salía con Jaume Tovar y Florín Andone en el ataque con una clara intención ir a por el partido como había anunciado esta semana. El conjunto local se caracteriza por su fortaleza defensiva y el once blanquiazul presentaba argumentos de peso para buscarles las cosquillas en la retaguardia. Pero el guion no ha salido del todo como parecía. Desde los primeros compases se ha visto que la intensidad era máxima. El conjunto de Unai Mendia ha estado a punto de adelantarse en el marcador después de una jugada de pizarra tras un saque de esquina, pero Josep Jaume ha desviado de nuevo a córner.

Quería llevar el peso del encuentro el ATB, pero el Teruel se estaba mostrando ambicioso y Le Normand, hermano del central internacional del Atlético de Madrid, ha sido el primero en probar a Jagoba Zarraga. Peru Ruiz también la ha tenido de cabeza poco después de que Toni Ramon se quejara de forma amarga al considerar que su centro desde la banda izquierda había sido cortado con el brazo por un defensor local. El dominio era alterno, pero el ATB no lograba acercarse con verdadero peligro a los dominios de Taliby. Y por parte del Teruel, el lateral izquierdo, Iván Serrano, conseguía romper la presión del equipo palmesano y de ahí creaba el peligro el conjunto aragonés.

Le estaba costando tener el balón al conjunto de Luis Blanco y sufría porque el equipo está diseñado para tener la posesión. Una internada de Isaac Obeng, tras superar por velocidad a Carlos Julio, sembraba el peligro pero su centro raso no encontraba rematador. En el otro área Moha Keita ha chutado desviado desde el lateral del área que servía por lo menos para sacudirse el dominio local. Florín Andone también la ha tenido pero su volea ha salido muy lejos de los tres palos. Terminaban los primeros45 minutos con la sensación de que el Teruel estaba más cómodo y proponiendo más que el ATB.

Al comienzo de la reanudación, reanudación, Rubén Bover ha perdido un balón en su campo, Óscar Caro le ha dejado el balón a Le Normand, pero el media punta se ha topado con Jagoba. Ivábn López también ha rozado el gol y el meta del ATB ha vuelto a salvar a su equipo tras un gran disparo de Isaac Obeng. Pero en el fútbol, se trata de meter el balón en la portería y ahí el ATB tiene una gran ventaja con Andone, que ha aprovechado un pase de Tovar para fusilar a Taliby. El primer remate entre los tres palos acababa en gol ante un rival que seguía buscando el gol y encontró el premio poco después con un remate cruzado de Val. El empate ha dado nuevos bríos a los locales, aunque Sergio Moreno ha tenido una buena ocasión de cabeza tras una gran internada de David Forniés. En los últimos minutos los locales lo han seguido intentando pero sin el acierto necesario para afrontar con ventaja el partido de vuelta.