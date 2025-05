El Atlético Baleares quiere existir en Teruel

El Atlético Baleares comienza en Teruel su andadura en el playoff de ascenso a 1ª RFEF en el Estadio Pinilla de Teruel. Un partido de ida en el que los hombres de Luis Blanco buscarán la victoria que le allane el camino en la vuelta dentro de siete días en el Estadi Balear. El conjunto blanquiazul tiene motivos para el optimismo, ya que lleva sin perder 16 partidos, aunque esta estadística no es tan positiva porque los cuatro primeros fueron empates en la etapa de Jaume Mut y esa falta de victorias le costaron el puesto.

El entrenador de Santa Coloma ha logrado confeccionar un equipo ofensivo que además se está mostrando bastante seguro en defensa y, si no, Jagoba Zarraga se ha encargado de evitar más de un disgusto. Decía Blanco en la rueda de prensa previa al encuentro que «las eliminatorias de playoff tienen el condicionante de que puede ser una eliminatoria de 180 minutos, pero vamos a plantear todo para ganar los dos partidos».

Florín Andone, el máximo goleador del equipo con 10 goles, parece ser el hombre clave de la eliminatoria. Tras arrastrar unos problemas físicos hace unas semanas, jugó la pasada semana pero aún se le vio falto de una chispa imprescindible en los metros finales. Quien sí parece haber recuperado mejor forma es el senegalés Moha Keita, que dio una exhibición en la última jornada frente al CD Ibiza.

Enfrente va a tener a un rival que destaca por su fortaleza defensiva. El entrenador del CD Teruel, Unai Mendia, se mostraba esperanzado ante el choque y destacaba la predisposición del grupo. «Hemos hecho otro pepino de semana, y esto es lo más importante y lo que más me gusta, que en el día a día el equipo no se guarda nada, ni una sesión de gimnasio, de vídeo ni sobre el césped».

El entrenador vasco explicaba que han estudiado muy bien al ATB. « El Baleares tiene que jugar este playoff porque no es campeón de su grupo. Y su balance de liga, 17 victorias, supone que la mitad de sus duelos no los terminó de vencer».