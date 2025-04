Luis Blanco: «Nos espera un partido muy competitivo»

El entrenador del CD Atlético Baleares, Luis Blanco, analizó la previa del partido ante el CE Andratx. Los blanquiazules vienen de empatar en casa ante el Elche Ilicitano y, ante los gallos buscarán el seguir apretando a la zona alta y, también, certificar la clasificación al playoff de ascenso a Primera RFEF. Un encuentro que será el primero de los tres derbis que disputará el equipo antes de dar por finalizada la temporada regular.

Sobre el rival, Blanco aseguraba que «el Andratx no me está sorprendiendo porque es un equipo bien trabajado y son muy competitivos. En su campo dominan las distancias y la superficie, pero fuera también compiten y ganan. Han ganado 8 de los últimos 10 y por eso estamos alerta. Será un campo difícil y por contexto, pero también lo hace especial por el derbi». El técnico explicaba que al fin y al cabo «afrontamos el partido como un derbi. Tiene unos condicionantes diferentes y un componente especial y lo sabemos. Nos espera un partido muy competitivo».

También hablaba de las sensaciones del equipo en este momento de la campaña y dice que «el equipo está bien y no perdemos nuestro objetivo. Empatamos, pero merecíamos ganar. No tuvimos ese acierto, pero seguimos con la misma mentalidad de seguir ganando. El ascenso directo es difícil. Estábamos remontando puntos, pero es muy difícil mantener siempre el ritmo de puntos. Pese a generar mucho no pudimos ganar. En el fútbol hay muchos condicionantes. No nos podemos desviar de lo que queremos ser y, sobre todo, de ganar siempre».

Unos partidos en los que el equipo no tendrá que viajar y salir de la isla, algo que «significa que podrá haber más aficionados y, sobre todo, el competir en las islas es más cómodo. Ayudará en el día a día y en el descanso».