Cort ofrece al ATB un solar en Can Pastilla en sustitución de Son Malferit

El Ajuntament de Palma, la Federació de Futbol de les Illes Balears y el Govern trabajan para encontrar una solución al problema del Atético Baleares con Son Malferit, cuyo contrato de cesión entre la FFIB y el club blanquiazul expira el próximo año. Las partes implicadas llevan meses negociando una salida al callejón y sobre la mesa se ha puesto una nueva vía, de la que oficialmente no tiene constancia la entidad presidida por Ingo Volckman.

Cort ofrece al ATB un solar municipal en Can Pastilla, en concreto en la zona de ses Fontanelles -anexa al Palma Aquarium-, en sustitución del campo propiedad de la FFIB, para ubicar al fútbol base blanquiazul. La propuesta se encuentra todavía en una fase embrionaria a faltar de pulir algunos detalles, pero en las próximas semanas, previsiblemente a comienzos del próximo mes de mayo, el ATB conocerá de primera mano y de forma oficial dicha propuesta.

Los terrenos se encuentran en la Playa de Palma, pero no son los del Club de Fútbol de Can Pastilla, que son de propiedad privada, sino otros municipales ubicados en la zona de Ses Fontanelles.

Desde que Jordi Horrach asumiera la presidencia de la FFIB anunció la intención de recuperar el campo de Son Malferit. El contrato finaliza en 2026 y el Atlètic Baleares conoce las intenciones desde hace meses. De todas formas, desde el primer día tanto desde el Ajuntament como desde la federación han dejado claro que no echarán a los equipos base del Baleares, con cerca de 400 niños, pero que entre todos los implicados deben encontrar una solución que satisfaga a todas las partes.

Uno de los problemas que pueden aparecer sobre la mesa en un futuro es que mientras el Ajuntament les ofrece un campo para poder ubicar a sus equipos base aunque quizás no sea en exclusividad, el ATB ya ha dejado claro que necesita al menos dos campos «para nosotros solos» tal y como han insistido desde la entidad balear. La entidad que preside Ingo Volckmann no tiene ninguna intención en comprar terrenos, sino que la solución pasa porque Cort le cede un campo municipal «en exclusividad» para poder mantener la misma estructura de la que tiene en Son Malferit. En caso contrario, no se moverá de la actual sede. «Queremos que el Ajuntament nos proporcione un campo», insisten desde dentro del club de la Vía de Cintura.

En los próximos días se podrán despejar algunas de las incógnitas, con una reunión que se antoja determinante, que todavía planean sobre la futura casa del fútbol base del ATB.