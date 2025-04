El Atlético Baleares no falla ante el Espanyol B y sigue en la pelea

El Atlético Baleares no ceja en su empeño de ascender hasta la primera posición que le dé el ascenso directo a Primera RFEF y este domingo ha ganado a un rival directo, el Espanyol B, gracias a un gol de Toni Ramon en el primer minuto. El conjunto ‘balearico’, que ha dado una leción de veteranía y rigor defensivo, ha alcanzado en la tabla al Sant Andreu, que ha empatado ante la Penya Deportiva, aunque el líder Europa no ha fallado en su partido en casa frente al Sabadell y es el máximo aspirante al ascenso.

El partido no podía presentarse más atractivo con el ATB en tercera posición y el Espanyol B, cuarto, a tres puntos de su rival. Luis Blanco, que volvía a su casa, repetía la alineación que tan buen resultado le había dado en la jornada anterior frente al Alzira. Y no ha podido empezar mejor el encuentro con el robo de balón de Toni Ramon a Justin Smith y el preciso remate del centrocampista ante la salida de Pol Tristán en el primer minuto de juego. De esta forma Ramon acababa con unA sequía de más de 25 jornadas sin ver puerta tras haber marcado en los tres primeros partidos del campeonato.

Ha reaccionado el filial españolista con un fútbol atractivo que pasaba casi siempre por las botas de Lluc Castell, aunque ha sido Londoño quien ha estado a punto de empatar el choque en una jugada de estrategia tras un córner. Pero no se arrendraba el equipo palmesano con senfos remates de Florin Andone tras una gran jugada colectiva y de Jaume Pol a la salida de un saque de esquina. Dominaba el equipo de Víctor Cea, pero también permitía las contras del ATB. Andone la ha tenido ya en clásica conexión con Rubén Bover pero su cabezazo se ha ido fuera por poco. El delantero rumano ha forzado una falta al borde del área pero la barrera ha rechazado el buen disparo de Bover tras unos minutos finales del primer tiempo en los que el juego se ha igualado.

Tras el descanso, el ATB seguía tirando de experiencia para enfriar los ataques del filial blanquiazul con un excelente trabajo defensivo. Avanzaban los minutos sin que pasaran gran cosa sobre el césped del Dani Jarque. Ha llegado el momento de los cambios y Cea ha puesto más pólvora con la entrada de Sadiq y Rivarés. Zarraga ha salvado con el pie el empate tras un remate de Jurado en la primera acción de peligro del conjunto local en este segundo período.

El ATB no se podía confiar con una ventaja mínima, aunque a su rival le costaba mucho llegar al área contraria. En el último cuarto de hora, con cambios ofensivos del Espanyol y más conservadores de Blanco, la situación no variaba y se imponía la veteranía del ATB ante un rival mucho más joven e inexperto. Lluc Castell se ha encontrado un balón dentro del área pero su disparo se ha marchado fuera en la última ocasión del conjunto local para lograr el empate. Y en la última jugada del encuentro, Ulrich se ha marchado en el córner de dos rivales pero no su centro no ha encontrado rematador.