El Atlético Baleares tiene la oportunidad de escalar

El Atlético Baleares tiene una buena oportunidad de recortar distancias con la cabeza de la clasificación en el partido que le enfrentará este domingo al Alzira ya que cerrará la jornada el duelo entre Sant Andreu y Europa, los dos primeros clasificados, mientras que el conjunto palmesano es tercero a cuatro puntos del segundo y a cinco del Europa. Quedan seis jornadas para que termine la ‘fase regular’ y cada vez es más importante lo que ocurra en otros campos, aunque lo primordial es solventar los propios encuentros. El ATB lleva diez partidos sin conocer la derrota. Hay que remontarse al 12 de enero para encontrar el último encuentro en el que se quedaron sin puntuar los hombres de Luis Blanco. Cinco victorias y otros cinco empates han sido el balance de los dos últimos meses y medio.

El juego no ha sido todo lo bueno que querría el aficionado ‘balearico’ con algunos puntos conseguidos con más fortuna que fútbol. Llega el Alzira al Estadi Balear, que ocupa el puesto de promoción para mantenerse en la categoría, cuatro por encima del descenso directo y a dos de la salvación, que en estos momentos es patrimonio del Andratx tras su gran reacción de las últimas jornadas. El objetivo del equipo ‘balearico’ es el ascenso directo, pero como dijo Blanco en la rueda de prensa previa al partido «sólo pienso en el Alzira y sumar de tres. Queremos ganar todos los partidos. En la última jornada veremos por qué peleamos. Tenemos que asegurar primero el playoff y no tenemos que pensar en los rivales».

En el fútbol en general, pero en estas categorías más, las jugadas a balón parado marcan diferencias como se comprobó en la última jornada con la falta botada por Rubén Bover que le dieron los tres puntos al ATB tras el remate de Florín Andone. «Estamos dando muchísima importancia a esta clase de jugadas que dependen mucho del acierto y de la responsabilidad individual». Uno de los objetivos no sólo del equipo sino también del club es lograr que se acerquen más aficionados al Estadi Balear en esta fase crítica del campeonato. «Somos más fuertes con la afición cerca tanto en casa como fuera y estamos muy agradecidos. Los vamos a necesitar hasta el final. Los de arriba tienen ese plus y nosotros los necesitamos y vamos a intentar engancharlos haciendo las cosas bien», comentaba el entrenador catalán, que para ese encuentro recuperará a Moha Keita, ausente ante en el último compromiso ante el Torrent por unas molestias.

En cuanto al rival, Blanco explicó que «ellos han cambiado de entrenador hace poco. Vienen con necesidad y no sabemos qué partido van a plantear, aunque nosotros queremos ser protagonistas».

Hace menos de dos semanas el club valenciano anunció la destitución de Adrián Ferrandis en el banquillo del Alzira y la contratación de David Porras. El entrenador alicantino, sin embargo, no comenzó con buen pie su andadura en la categoría ya que en su estreno cayó en casa frente al Olot por 1-2, a pesar de haberse adelantado en el marcador. De todas formas, no será un encuentro fácil para el equipo blanquiazul, ya que el Alzira sólo ha perdido tres encuentros fuera de casa en lo que llevamos de campeonato.