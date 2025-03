El CD Atlético Baleares busca sumar tres puntos a domicilio

El CD Atlético Baleares intentará mañana a partir de las 12h conseguir de nuevo los tres puntos en un partido en el que se verán las caras y como visitantes al Torrent CF. Todo ello después del empate en los últimos instantes de partido.

Luis Blanco aseguraba que «la semana pasada el equipo hizo muchas cosas bien. Generar, ocasiones y dar un paso con balón. Hubo fases del partidos donde no fuimos decisivos y nos costó sumar un punto». «La gestión de los últimos minutos no fue buena. Esa ida y vuelta no nos benefició por los jugadores que había en el campo, pero lo que está siendo los cambios en general está siendo muy bueno».

Delante para esta jornada tendrán a un rival que a según el técnico «está haciendo las cosas muy bien. Me he dado cuenta de porqué están ahí. Como local dominan muy bien las situaciones, pero dominan muchas cosas con balón, cuando juegan por fuera llevan una muy buena inercia. Es una prueba importantísima para nosotros. Es un rival directo por lo que decir la competición y vamos con todo». «Ellos alternan muy bien su estilo de juego. Dominan las acciones a balón parado, son un equipo muy completo y muy competitivo».

En cuanto al nivel del equipo asegura que «está en línea ascendente. A nivel de puntos también estamos bien, pero no nos tiene que afectar». «Se están empezando a ver cosas. Somos competitivos y empezamos a dominar. Nos faltaba con balón, pero se tiene que mejorar. La semana pasada fallamos a nivel competitivo, pero estamos mejorando y es lo que vamos a buscar hasta el final».