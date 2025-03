El Atlético Baleares más internacional

Si en algo coinciden los futbolistas, salvo contadas excepciones, es que ser internacional por su país es una de sus máximas aspiraciones y una sensación que es difícilmente inigualable con otra en un terreno de juego. Lo más habitual es que los internacionales estén en los mejores equipos de las categorías más punteras del fútbol profesional, pero también hay excepciones. No debe de ser muy frecuente que en un equipo de 2ª RFEF, cuarta división del fútbol nacional, haya en sus filas tres internacionales. Eso es lo que ocurre en el Atlético Baleares, que cuenta en su plantilla con el lateral dominicano Carlos Julio, el delantero andorrano Berto Rosas y el punta rumano Florín Andone, que han representado a su país en multitud de ocasiones.

El único que sigue contando para el seleccionador de su país es Berto Rosas. «Debuté en 2020 en casa contra Polonia. Estaban entre otros Lewandowski y Szczesny. Perdimos 0-4 y era un partido clasificatorio para el Mundial. Recuerdo que desde el segundo 30 jugamos todo el partido con uno menos. Si para nosotros ya es complicado competir con 11 contra los equipos más fuertes, pues ya con 10 es casi imposible». Berto reconoce que a pesar de que el delantero centro polaco es su jugador preferido no le pidió la camiseta. «Además no la iba a cambiar porque era la del debut y de todas formas no es fácil conseguirla», explica. El rápido atacante del ATB ha sido internacional en todas las categorías de su país desde la sub’15. Con la selección absoluta lleva 15 entorchados y de esos partidos del que mejor recuerdo guarda es de la victoria a domicilio contra Liechtenstein. «Además, marqué un gol. Ganar para nosotros es muy complicado. Por contra, guardo un peor recuerdo jugando contra Albania porque iban como aviones. La verdad que en muchos partidos lo pasamos muy mal».

El delantero asegura que representar a su país «es un gran orgullo y algo que debo aprovechar porque hay muchos compañeros que pagarían por estar en mi misma situación». La semana que viene Berto Rosas está convocado por el seleccionador de su país, Koldo Álvarez de Eulate. «Jugamos contra Letonia en casa y luego fuera contra Albania. Ambos partidos son clasificatorios para el Mundial».

Berto reconoce que jugar con los países del máximo nivel europeo «es muy complicado. Somos un país muy pequeño, pero también estamos creciendo. Ya no nos hacen tanto daño como antes y competimos mejor. Es más fácil destruir que crear y con el balón solemos tener más problemas».

El delantero reconoce que le impresionó ver a Lewandowski en el campo. «Es muy grande y muy bueno». También comenta que le llamaron mucho la atención dos jugadores de Austria. «El delantero Arnautovic (Inter de Milán) tiene una planta impresionante y también aluciné mucho con los bueno que es David Alaba (Real Madrid) con el balón en los pies».

Carlos Julio tiene una trayectoria internacional comenzada en 2018, pero que ha sido interrumpida en los últimos años. «Hace dos o tres años que no voy a la selección porque con el actual seleccionador tuve un problema y el actual tampoco está contando mucho conmigo». El lateral de República Dominicana ha sido internacional en una veintena de ocasiones y reconoce que a veces ha sido complicado jugar con su país. «Cuando estaba en el Mirandés me llamaban para ir a a selección, pero no era para un partido oficial. La competición en España no se paraba y alguna vez no iba porque no quería perder mi sitio en el equipo. Ahí empezaron los problemas».

Carlos Julio ha jugado sobre todo contra equipos de la zona caribeña. «Históricamente el mejor ha sido Trinidad y Tobago, que además son muy rápidos, fuertes y con una buena técnica. En mi país la verdad es que el fútbol no es tan importante como en otros países». De hecho, el fútbol no está entre los deportes más importantes, que lo encabezan el béisbol , baloncesto y voleibol.

Carlos Julio explica a modo de anécdota que en un partido internacional le tocó jugar contra Faubert (ex jugador del Real Madrid, internacional francés pero que también jugó algún encuentro con la selección de Martinica, país afiliado de la Concacaf, pero no de Fifa). «Me reí mucho porque estaba medio liquidado. Sí me impresionó un jugador de Nicaragua por lo rápido que era pero nunca más supe de él. De todas formas es muy difícil salir de un país como ése».

El jugador del ATB con más ‘pedigrí‘ es sin duda Florín Andone, el único de la plantilla de jugar en Primera División y en la Liga de Campeones. Y a nivel internacional, el prestigio no es menor con la disputa de la Eurocopa de 2016. Andone debutó en la selección absoluta en su segunda convocatoria en marzo de 2016 y fue contra Irlanda del Norte en partido clasificatorio para la Eurocopa. «Los partidos más importantes, además del debut son los tres que jugué en la Eurocopa. Disputamos el primer partido contra Francia, hicimos un partidazo y perdimos 2-1 en el último minuto. Después jugué contra Albania y Suiza. También he jugado partidos de clasificación para la Eurocopa y para el Mundial, pero cuando vas a la selección todos los partidos son importantes». En sus 25 internacionalidades absolutas Andone marcó sus dos únicos goles contra dos de las selecciones más potentes del mundo. «Mi primer gol se lo marqué a Italia aprovechando un rechace de Buffon y el segundo fue de cabeza a España. Me hubiera gustado marcar más, pero esos no estuvieron mal», explica el delantero.

Andone se ha codeado con los mejores jugadores del mundo tanto en sus clubes como en la selección, pero sobre todo le ha hecho ilusión enfrentarse a compañeros o excompañeros de club. «Coincidí con Babel en el Deportivo de La Coruña y al año siguiente yo me fui al Brighton y él al Besiktas y esa temporada nos tocó jugar un Rumanía-Holanda. Babel era un top mundial, muy muy rápido». Andone comenta que uno de sus objetivos y sueños en su vida era ser internacional. «Y luego cuando lo consigues pues está muy bien, pero luego tienes que mantenerte y aguantar la presión que no es comparable a la de ninguno de los equipos en los que he estado. Al final todo son experiencias y etapas en al vida de un futbolista».

Andone llegó muy joven a España y cuando empezó a despuntar como futbolista se rumoreó con la posibilidad de que fuera convocado por alguna de las selecciones inferiores. «Sé que en su día se habló de algo de eso, pero yo tenía claro que con mi nivel iba a tener muy pocas opciones, por no decir ninguna, de llegar a ser internacional absoluto con España, pero sí con Rumanía, así que lo tuve claro. En la vida es importante saber las limitaciones de cada uno».