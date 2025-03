El Atlético Baleares se deja dos puntos en el último minuto

El Atlético Baleares no ha logrado su cuarta victoria consecutiva al empatar en el Estadi Balear a dos goles ante la U.E. Olot. Tovar ha adelantado a los locales en el final de la primera parte pero al poco de la reanudación ha igualado Gilbert. Andone, que ha salido desde el banquillo, ha puesto en ventaja a su equipo pero Marc Mas ha puesto las tablas definitivas en el marcador en la última jugada de encuentro.

El ATB quería lograr por primera vez su poker de triunfos en el campeonato y el Olot sacar algo positivo tras dos derrotas consectutivas. La mayor sorpresa del once de Luis Blanco ha sido la no inclusión de Florín Andone en el once inicial. Dos trayectorias opuestas que se han visto reflejadas en los primeros minutos con un dominio del conjunto de Luis Blanco sobre todo con un Moha Keita muy activo, que estrenaba titularidad. Pero ha sido el equipo visitante quien ha tenido la primera ocasión con un centro chut de Marcillo que ha despejado a córner Jagoba. Y no se ha conformado con eso el conjunto catalán porque Marc Mas ha estado a punto de sorprender al portero vasco, pero su disparo a la media vuelta se ha marchado rozando el palo.

Intentaba reaccionar el conjunto blanquiazul con un par de centro de Forniés por la banda izquierda pero sin consencuencias. Ha sido Tovar el primero que ha probado a Ballesté con un disparo centrado y después ha rematado fuera un centro de Keita. El dominio era alterno con Keita siendo un incordio para la defensa. En la mejor combinación del equipo local, Jaume Tovar ha preferido pasar en vez de disparar y la defensa gerundense ha despejado el peligro. Incrementaba la posesión el conjunto local pero sin aprovechar la media docena de saques de esquina provocados. Por su parte, el Olot no renunciaba a crear peligro al contragolpe. Pero Tovar a la tercera, ha abierto la lata tras aprovechar un rechace de la defensa a un propio remate del ‘9’ tras un gran pase de Toni Ramon. Keita la ha tenido también tra otro buen servicio del ‘8’ del ATB pero Ballesté ha blocado su remate desde la frontal. El gol había sentado muy bien al ATB poco antes del descanso.

Tras la reanudación, Toni Ramon ha desperdiciado una clara ocasión tras una gran internada de Tovar hasta la línea de fondo, que se la ha cedido a Bover y éste al centrocampista que ha disparado por encima del larguero con todo a su favor. Casi más clara ha sido la siguiente con Sergio Moreno de protagonista pero ha disparado flojo tras el pase de Keita. Y como suele pasar, quien perdona lo suele pagar y Gilbert ha aprovechado un centro de Salvans ante el despiste de Gerardo Bonet para batir de cabeza a Jagoba en un inicio de segunda parte loco.

Toni Ramon ha tenido otra de cabeza pero con el mismo resultado que las anteriores y acto seguido Barnils, tras deshacerse de la presión del ATB ha lanzado un chut desde 30 metros que ha obligado a Jagoba a realizar una parada de categoría y sin respiro Sergio Romero veía cómo Ballesté despejaba a córner su disparo y Tovar volvía a perdonar un uno contra uno lanzando el balón por encima del travesaño. Y si claras habían sido las ocasiones del ATB, cristaliana ha sido la de Marc Mas que ha mandado el balón fuera con la portería vacía tras un rechace de Jagoba.

Blanco ha querido solucionar la falta de puntería metiendo en el campo a Florín Andone por Carlos Benítez y el rumano ha aprovechado un error de Ballesté para poner en ventaja de nuevo al ATB. Tras el gol, el carrusel de cambios ha roto el ritmo de ambos equipos. Berto Rosas ha podido sentenciar el encuentro y el palo ha salvado del empate al ATB tras el remate de cabeza de Juvanteny, pero en la última jugada Marc Mas ha dejado helado al Estadi Balear con un duro disparo que ha sorprendido a Jagoba.