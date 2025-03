El Atlético Baleares, más puntos que juego con Luis Blanco

Luis Blanco lleva tres partidos con el Atléticc Baleares tras la destitución de Jaume Mut y su balance es de un empate y dos victorias. Un 7 de 9 que invita al optimismo si nos fijamos sólo en los números, pero que sobre el terreno de juego está dejando muchas dudas. El estreno del técnico de Santa Coloma de Gramenet tenía su miga ya que visitaba el Estadi Balear el Sant Andreu, uno de los ‘gallitos’ de la categoría y donde Blanco colgó las botas. Fue un partido que podía haber ganado el conjunto blanquiazul si Florín Andone no hubiera tenido desviado el punto de mira, pero también estuvieron cerca de volar los tres puntos. Este era el quinto empate consecutivo del equipo. La falta de victorias y el mal juego hicieron que el club destituyera a Mut, pero el inicio de Blanco no fue el esperado. El día de su presentación, el director general del club, Patrick Messow, reconoció que no toda la culpa de la marcha del equipo la tenía Mut y descargó también la responsabilidad en los jugadores.

El calendario hizo que la siguiente piedra de toque fuera uno de los, a priori, rivales más asequibles de la categoría: el Badalona Futur, penúltimo clasificado con sólo tres victorias en el campeonato. Sin embargo, no fue un buen partido del ATB. Como ya ocurriera en el partido contra el Sant Andreu, el ATB tuvo la fortuna de que el rival se metiera un gol en propia puerta. Durante varias fases del partido el conjunto local llevó el tiempo del partido y tuvo ocasiones para empatar hasta que Dani Plomer sentenció el encuentro en los últimos minutos. Era la primera victoria en siete jornadas y significó que el equipo regresara a los puestos de play off. El choque del pasado domingo era otra oportunidad para escalar posiciones. Llegaba el Sabadell, que llevaba dos empates y dos derrotas en sus últimos encuentros y con varias bajas por sanción y lesión.

A pesar del buen ambiente en las gradas, la primera parte del equipo fue para olvidar y ésta concluyó con la autoexpulsión de Guillem Castell. Toni Ramon, que había visto puerta en los tres primeros partidos de la temporada, daba el triunfo a su equipo de forma milagrosa, sujetado por las intervenciones de Jagoba Zárraga. Este sábado, a las 12:00 horas, el equipo palmesano rendirá visita al Valencia-Mestalla, tercer clasificado, y que lleva cuatro victorias y un empate en sus cinco últimos enfrentamientos. Será una buena oportunidad para comprobar si la progresión en la tabla se traduce también en una mejoría en el juego porque si no el panorama no es halagüeño.