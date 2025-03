Victoria milagrosa del Atlético Baleares

El Atlético Baleares ha logrado la victoria frente al CE Sabadell gracias a un gol de Toni Ramon tras un partido pésimo de los hombres de Luis Blanco, que han realizado una primera parte lamentable culminada con la expulsión de Guillem Castell. En el segundo período, y cuando más dominaba el equipo catalán, llegaba el gol del ‘8’ de ATB aprovechando una mala salida del portero visitante. El portero Jagoba Zárraga ha sido el mejor del partido salvando a su equipo en varias acciones. La Segunda RFEF llegaba a sus diez últimas jornadas con el conjunto palmesano quinto, dentro de los puestos de play off, pero a seis puntos del objetivo del ascenso directo. Enfrente, el Sabadell, a tres puntos del conjunto de Luis Blanco. Intentaba llevar el ritmo el ATB bajo la batuta de Rubén Bover, pero el conjunto catalán no renunciaba al ataque, sobre todo a través de rápidas transiciones buscando la espalda de los centrales blanquiazules. aunque sin renunciar tampoco a un juego más combinativo.

No estaba pasando gran cosa en las áreas y el ATB no era capaz de inquietar a Ortega Díaz y además pasaba algún apuro en una zona defensiva que dejaba aflorar su nerviosismo. Los pupilos de David Movilla cada vez tenían una mayor posesión del esférico ante un ATB que cuando recuperaba el balón apenas le duraba unos segundos. Y cuando los de Luis Blanco lograban enlazar media docena de pases las luces se le apagaban en la zona caliente del campo. Decepcionante primera hora del ATB que había pedido el apoyo de la afición y ésta, que ha acudido en mayor número de espectadores que en jornadas anteriores, no se estaba viendo correspondida por los jugadores y veían cómo el rival se acercaba cada vez con más peligro con el exbalearico Miguelete muy activo. Los pitos se empezaban a dejar sentir cuando Jagoba Zárraga se lucía tras un gran disparo de Sergio Segura. La situación se complicaba cuando en tiempo de descuento Guillem Castell se autoexpulsaba tras un mal control y una entrada a destiempo a Morcillo.

Con un jugador menos, el panorama no era muy halagüeño y el portero del ATB volvía a ser protagonista. El dominio del Sabadell era total y los de Blanco fiaban su suerte a algún balón que pudiera cazar Andone, inédito hasta el momento. El larguero evitó el primer gol foráneo tras un gran disparo de Rubén Martínez. Pero cuando peor estaba el ATB, Toni Ramon aprovechaba un rechace del guardameta para lograr el primer gol del partido. Le había bastado media ocasión al conjunto de Blanco para inclinar el partido a su favor. Con ese botín tan suculento como inesperado, Blanco atrincheró al equipo que no hizo sino acrecentar un dominio foráneo tan claro como estéril hasta el final del partido.