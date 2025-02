Luis Blanco: «El partido podría haberse decantado hacia cualquier lado»

Luis Blanco explicaba tras el partido su estreno en el banquillo del Atlético Baleares. «Han sido sensaciones encontradas. Hemos hecho cosas bien. El partido se podría haber decantado por un lado o por el otro. En la última zona con balón no hemos estado bien, pero estoy contento por la energía y hemos transmitido ganas. Desde el orden queríamos demostrar». El técnico catalán hablaba también del Sant Andreu. «Enfrente teníamos un rival que ha hecho las cosas bien y este punto puede ser importante. Queríamos darle la victoria a la afición y a nosotros»

Blanco se mostraba un tanto triste por no haber logrado los tres puntos. «El vestuario tenía muchas ganas de ganar hoy. Veníamos de no haber sacado buenos resultados. Es normal que haya frustración y hoy les dejo, pero a partir de mañana la mejor energía y ya vamos a pensar en el Badalona. Hemos tenido la oportunidad de llevarnos los tres puntos». El técnico mostraba el aspecto más positivo del choque. «El equipo ha hecho un gran trabajo sin balón. Había un plus a nivel emocional que te resta en cuanto a desgaste, pero no ha sido un problema. Necesitaremos más control».

El entrenador catalán diferenciaba las dos partes del encuentro. «En la primera parte se nos ha visto ordenados con balón y sobre todo con orden. No hemos amenazado lo suficiente, pero hemos estado bastante instalados en su campo. En la segunda parte nos esperábamos que ellos dieran ese paso adelante, pero cuando estaba todo tranquilo es cuando ha llegado su gol».