Luis Blanco no cambia la dinámica del Atlético Baleares

Luis Blanco no ha logrado cambiar la dinámica del Atlético Baleares, que sigue sin ganar en 2025. El conjunto blanquiazul ha empatado a uno frente al Sant Andreu, la quinta igualada consecutiva. En la primera parte, el ATB se adelantaba con un gol en propia puerta de Saturday, en unos primeros 45 minutos donde los locales no chutaron a puerta. En la reanudación el mismo jugador igualaba el marcador. En los últimos minutos se ha vivido una ruleta rusa. Andone tuco tres ocasiones para lograr los tres puntos, pero el Sant Andreu también tuvo opciones de lograr la victoria.

No escondió nada el técnico de Santa Coloma sobre sus intenciones con un once ofensivo a más no poder con Jaume Tovar y Florín Andone en punta, Sergio Moreno por la derecha y Rubén Bover en calidad de filtrador de pases a los delanteros. Pero fueron los pupilos de Xavier Molist quienes enseñaron primero los dientes con dos acercamientos muy peligrosos y en el segundo el disparo de Serrano se marchó rozando el larguero tras una buena internada de Marc Jurado por la banda derecha. El Sant Andreu arroja unos resultados mejores fuera de su estadio que en casa y es uno de los rivales más peligrosos de la categoría. Los hombres de Luis Blanco intentaban quitarse el dominio foráneo, pero sin acierto en el último cuarto del terreno de juego.

No se estaba notando la mano de Blanco en la primera media hora con un ATB incapaz de crear peligro y que además cada vez tenía menos posesión del balón y el Sant Andreu se hacía dueño del esférico y además vio cómo se le anulaba un gol por un claro fuera de juego. Pero en una jugada extraña, un centro de Tovar rebotó en Saturday y sorprendió a Nil ante las protestas del conjunto catalán por una posible falta de Andone al central. Cosas del fútbol, el ATB dominaba en el marcador sin chutar a portería. Tras el gol el guión no cambió con más dominio del Sant Andreu pero del todo estéril. Seiba el ATB a los vestuarios con un valioso como tan inesperado botín.

Tras la reanudación el Sant Andreu incrementó su dominio territorial, que se volvió casi absoluto y el equipo de Blanco fiaba sus acciones atacantes a los contragolpes. Tovar y Andone, que no tienen en la velocidad sus principales virtudes pero que sí son especialistas en aguantar el balón, intentaban conectar con la velocidad de Sergio Moreno como principal baza ofensiva. En otra contra, Berto Rosas, que había sustituido a un agotado Tovar, protagonizó el primer disparo tras un contragolpe pero Nil rechazó su disparo. Movió sus piezas Molist pero fue de nuevo Saturday quien igualaba el marcador de cabeza atrás un córner y una mala salida de Morillas.

El partido se rompió en los últimos minutos. Lucas Viña pudo adelantar a lois visitantes pero su disparo en el uno contra uno frente a Morillas se fue fuera y Andone también la tuvo por partida triple. Primero su espectacular testarazo fue enviado a córner por Nil, en la siguiente disparó muy centrado con todo a su favor y la tarcera, tras un error defensivo y delante del portero, no fue capaz de batir a Nil. Ya en el descuento, Rubén Bover reclamó un penalti pero sin fortuna y Paredes no acertó a rematar en boca de gol en la última jugada del encuentro.