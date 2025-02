Luis Blanco: «Puede haber cambios, pero no una revolución»

El entrenador del CD Atlético Baleares, Luis Blanco, ha atendido a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa prepartido como técnico blanquiazul después de su presentación del pasado miércoles. Los balearicos se enfrentarán ese domingo a la UE Sant Andreu en el Estadio Balear después de sumar 4 de los últimos 15 puntos y no saber qué es la victoria en este 2025, lo que le ha hecho salir de los puestos de promoción a 1ªRFEF. El entrenador catalán ha dado alguna pista sobre su primer once. «Pueden haber cambios. No os esperéis una revolución. El hecho de que llegue un entrenador nuevo, a veces hace sacar nueva energía a los jugadores. Han empezado de cero y se tienen que ganar los minutos en el campo. A nivel de juego, lo de antes, tenemos que priorizar. Si el equipo gana, el 95% será de los jugadores. Nos centramos en el domingo y en ganar».

Blanco no puede estar más satisfecho de cómo están siendo estos primeros días en la casa blanquiazul. «Han sido dos días de trabajo muy buenos. La acogida dentro del club ha sido fenomenal y nos sentimos responsables de que ya llega la competición. Tenemos ganas de debutar en casa y con nuestra afición». En cuanto al rival, segundo clasificado, el nuevo míster 'balearico' tampoco ha ahorrado elogios. «El Sant Andreu está demostrando lo competitivo que es y cómo juegan. Les he podido ver bastantes partidos. Tenemos muchos recursos para hecerles daño y va a ser un partido muy bonito», ha vaticinado. El primer objetivo del preparador de Santa Coloma de Gramenet es encontrar dónde están los problemas del equipo y ponerles remedio. «En estos días hemos priorizado y hemos buscado una identidad. Tenemos jugadores con experiencia y hemos buscado nuestra identidad y lo que queremos en el juego. Sabemos que llegamos al tramo final de la competición. Este domingo es un partido ante un rival directo. Llegamos con una energía nueva y ahora tenemos que mejorar y sacar más puntos para llegar al objetivo», ha explicado. Según él, no hay muchas diferencias entre un vestuario de esta categoría y oitro de Primera. «Llevar un grupo es llevar personalidades, egos… he estado en cuerpos técnicos de primeros equipos y la dinámica es la misma que un filial».