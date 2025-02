Luis Blanco: «Cuando llega un entrenador nuevo todo es una luna de miel»

Con la era Mut finiquitada, llega la etapa Blanco. El nuevo entrenador del Atlético Baleares ha vivido este miércoles su primera toma de contacto con el equipo en las instalaciones de la Vía de Cintura. «Llegamos en una situación que quedan 12 partidos y hay que adaptarse y priorizar. El domingo ya nos jugamos tres puntos. Me gusta transmitir el ganar y ser valientes y con personalidad y es lo que vamos a intentar. Somos el Atlético Baleares y en esta categoría tenemos que ser protagonistas y competir hasta el final», explicaba el técnico, que por la mañana estuvo viendo el partido amistoso que jugó el equipo contra el Würzburger Kickers de la cuarta división alemana. Después tuvo el primer contacto con los jugadores. «Cuando llega un nuevo entrenador es como una luna de miel y todo son buenas palabras y predisposición. La intención es que este idilio se prolongue la mayor cantidad posible de tiempo».

Blanco definió a la plantilla banquiazul como «completa y con un nivel alto. Durante la temporada han tenido lesionados y tenemos que ser cuidadosos con ello, pero la exigencia va a ser total. Eso es irrenunciable. Cuánto más jugadores sumemos mejor seremos y quizás nos falte algún jugador por la banda derecha». Acerca de su decisión de aceptar la oferta del club, explicó: «Al final todos sabemos lo que es el Atlético Baleares y sus proyectos. El objetivo, las instalaciones, los jugadores… siempre buscas elegir las mejores opciones y creo que podemos conseguir cosas. Fue fácil la decisión. Estoy contento y con energía. La visión que tenía desde fuera se han cumplido estos días», aseguró el técnico barcelonés, que ha fichado sólo hasta final de temporada. «El compromiso es hasta el 30 de junio para lograr el objetivo que no es otro que el ascenso. Después, ya se verá».

Por su parte, el director general del club, Patrick Messow, reconoció que tienen razón los que piensan que el despido de Jaume Mut se ha producido porque es más fácil echar a uno que a varios jugadores. «Así ha sido, es verdad. No estamos contentos con el rendimiento de los jugadores y el martes se lo dije a ellos. Les hemos dejado saber que si todos los jugadores hubieran hecho todo lo posible estaríamos más arriba». El directivo comentó cómo se habían producido los acontecimientos. «La decisión se tomó el lunes por la noche. Internamente habíamos valorado en conseguir 4 puntos, pero tras el partido en Terrassa donde conseguimos un punto sin hacer un buen partido y tras la dinámica de equipo se decidió hacer el cambio esta semana». Messow también se refirió a si la situación en la tabla había sido determinante para la destitución de Mut. «Estar fuera del play off no ha sido la causa porque estamos sólo a un punto. La clave ha sido los los resultados obtenidos en lo que llevamos de año».