Los equipos mallorquines de Segunda RFEF afrontan este domingo difíciles compromisos

Los tres equipos mallorquines encuadrados en el Grupo III de 2ª RFEF afrontan este domingo una nueva jornada con el mismo objetivo: lograr los tres puntos. El Mallorca B, colista, buscará un 'milagro' ante el Torrent, que aspira a todo. El Atlético Baleares viaja a Terrassa para medirse al tercer clasificado. Los pupilos de Jaume Mut quiere conseguir ya en entrado en febrero el primer triunfo de 2025. Por su parte, el Andratx visita al Torrent e intentará conseguir unos puntos que le acerquen un poco a la salvación.

El Mallorca B afronta otro partido que le deje un buen sabor de boca tras la aciaga temporada que está viviendo en su regreso a la cuarta categoría del fútbol nacional. Los puplios de Gustavo Siviero, colistas, reciben este mediodía al Torrent, un equipo que ocupa la séptima posición, empatado con el Atlético Baleares, y que mira arriba en busca de un lugar en los ansiados puestos de promoción a 1ª RFRF sin descartar sus aspiraciones de ascenso de forma directa. Por contra, el Mallorca B seguirá siendo una jornada más el último clasificado de la categoría ya que el Badalona Futur le aventaja en cinco puntos. El filial mallorquinista está dando excesivas facilidades defensivas y los rivales no están teniendo muchas dificultades para llevarse los tres puntos en cada encuentro. El conjunto bermellón tiene calidad, pero se está comprobando que la juventud e inexperiencia del plantel le están pasando factura ante rivales mucho más hechos.

El Atlético Baleares no ha empezado bien el año en sus aspiraciones de lograr el ansiado ascenso de categoría tras el desastre de la pasada temporada. El conjunto de Jaume Mut intentará conseguir el primer triunfo de 2025 en uno de los campos más complicados de la categoría. El Terrassa es tercero en la clasificación y viene de lograr un triunfo por 1-0 frente a la Penya Deportiva, mientras que el ATB no pudo pasar del empate en el Estadi Balear ante el Cornellà. Jaume Mut confía en la recuperación de hombres como Jaume Tovar o Florin Andone para escalar puestos en la clasificación. Respecto al rival, el técnico blanquiazul explicó en la rueda de prensa previa al encuentro: «El Terrassa está haciendo las cosas bien y por eso van terceros. Cada domingo se está demostrando que no hay resultados fáciles, pero estamos confiados y vamos a Terrassa con la mentalidad de ganar. Habrá goles y veo a los jugadores de arriba cada vez mejor».

El Andratx visita el estadio Luis Suñer para medirse al Alzira en un encuentro entre dos conjuntos que vienen de perder en sus últimos compromisos. Los de Sa Plana cayeron ante la UE Olot, mientras que el conjunto valenciano, que aún cuenta con alguna esperanza de meterse en el furgón delantero de la clasificación, cayó goleado en su visita al filial del Espanyol. El conjunto de José Contreras no tiene más objetivo que evitar el descenso de categoría. Las numerosas bajas sufridas tras la pasada temporada están hacendo mella en el juego del equipo y las incorporaciones no están aportando lo esperado. A pesar de todo, es fuera de casa donde el Andratx está teniendo un mejor rendimiento.