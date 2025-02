El director general del Atlético Baleares, Patrick Messow, compareció ayer ante los medios para presentar al delantero Berto Rosas, cedido por el Andorra hasta final de temporada, pero también aprovechó la ocasión para analizar la actualidad del equipo. «Yo creo que todavía tenemos que dar un paso adelante. Ahora depende de los chicos que lo demuestren el porqué están aquí. Lo tenemos que demostrar los domingos y hay que dar un paso más», explicó Messow, quien añadió: «La calidad de la plantilla no se corresponde con la posición en la tabla».

Messow reconoció también que el club no da por cerrado el plantel. «El mercado de invierno es siempre más difícil. Muchas veces nos olvidamos, Carlos (Benítez) y Florin llegaron en noviembre. Berto también puede jugar de extremo. No vamos a fichar por fichar, pero no descarto de que pueda llegar un extremo derecho. Estamos en ello, pero con cabeza y tranquilidad.

Por su parte, Berto Rosas explicó en referencia a su llegada al equipo blanquiazul: «Desde el primer momento vi que había jugadores de mucha calidad arriba, pero me gustan los retos y tengo ganas de demostrar». «Sabemos que si seguimos trabajando lo conseguiremos. Las bajas siempre son un problema, pero seguiremos trabajando para conseguir el objetivo», añadió el delantero quien se definió como un «delantero centro, pero en cualquier banda me puedo adaptar». Messow, en referencia a Rosas comentó: « Es un jugador rápido y potente. Es un perfil que nos faltaba y tenemos muchas ganas de que pueda demostrar aquí todo su potencial».