Florin Andone: «El Mallorca B es un rival como cualquier otro»

Florin Andone (Botosani, Rumanía, 1993) ha regresado al Atlético Baleares, el primer equipo en el que se sintió plenamente futbolista. El delantero rumano tenía un año cuando la selección de su país deslumbró en el Mundial de Estados Unidos tras eliminar a Argentina y caer por penaltis en cuartos ante Suecia.

¿Su ídolo era Gheorghe Hagi cuando empieza a dar patadas a un balón?

No, yo admiraba a Adrian Mutu, un fenómeno, que era de la generación posterior en la que también estaba Cristian Chivu.

Vino a España con 12 años.

Sí, mi padre había fallecido en un accidente de tráfico dos años antes y mi madre conoció a otra persona y vinimos a España, a Vinaròs, en Castellón.

¿Ya destacaba con el balón?

En Rumanía jugaba, pero en España estuve los tres primeros años sin hacerlo porque me costó aclimatarme. Fue mi hermano el que me animó a retomar la afición.

Y aparece el Atlético Baleares.

Sí, antes había jugado en el Castellón y de ahí pasé al Villarreal, pero fue en el ATB donde me sentí por primera vez futbolista y donde destaqué en una categoría nacional absoluta.

Después llegó el Córdoba

Un equipo también muy importante porque me dio la oportunidad de debutar en Primera División y marcar mi primer gol en mi debut. Junto a los años del Dépor los mejores de mi vida futbolística.

Aún se recuerda su partido contra el Mallorca.

Sí, no he hablado nunca del tema. Yo entiendo al rivalidad entre los clubes y que antes había sido jugador del Atlético Baleares. En la ida ya habíamos ganado 3-1 y había marcado un tanto y dado una asistencia.Y en la segunda vuelta me insultaron a mí y a mi familia de la forma más fea e hiriente durante todo el partido. Claro, dentro del campo yo no podía hacer nada y esperé mi momento. Entonces marqué un gol y estuve desafiante con el público. El Mallorca estaba en una posición muy delicada bordeando el descenso y nosotros nos jugábamos meternos en el playoff por el titulo. Son cosas que pasan en el campo y a estas alturas de mi vida ya no le doy mucha importancia.

¿Tiene algo de especial el partido contra el Mallorca B?

No, para mí es uno más. Son tres puntos importantes para sumar de cara a nuestro objetivo que no es otro que acabar primeros y subir de forma directa a 1ª Federación.

Por fin pudo debutar hace dos semanas contra el Elche Ilicitano y estrenó titularidad frente al Andratx. ¿Cómo se ha encontrado en estos dos partidos?

Bien, pero he estado dos meses parado por una lesión. Estuve mejor contra el Elche que en casa frente al Andratx porque el domingo pasado apenas podían encontrarme mis compañeros por la defensa contraria. Me va a costar un poco. Sé que la gente espera que marque goles cada partido, pero también hay otros aspectos importantes en el que puedo ayudar al equipo aunque está claro que cuantos más goles marque, mejor.

Usted ha jugado en varias categorías. ¿Cuál es la mayor diferencia?

El tiempo que tienes para tomar decisiones. Pero si sólo fuera por físico, en el equipo tenemos a varios jugadores que podrían jugar en Primera.

¿Qué aporta en el vestuario?

Mi experiencia, basada sobre todo en apoyar a los que juegan menos, a los que están lesionados...a dar tranquilidad a los más jóvenes, pero también

aprendo de ellos por su energía.

¿Quién es el mejor jugador al que se ha enfrentado?

Tengo que decir dos, Messi y Cristiano. Es increíble lo que siguen haciendo aún hoy en día.

Usted llegó a jugar una eliminatoria de Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Sí, en la ida perdimos 0-1 y tuvimos muchas ocasiones. En la vuelta nos machacaron y ya ganaban 4-0 al descanso. He jugado contra el Real Madrid muchas veces. Con el Dépor íbamos ganando 2-1 y nos remontaron, con el Córdoba perdimos con un gol de Bale de penalti en el último minuto. Era casi imposibles ganarles, por eso están ahí.

¿De qué entrenadores guarda mejor recuerdo?

De José Luis Oltra y de Gaizka Garitano, que acaba de fichar por el Cádiz y me alegro mucho por él.