Txema Expósito: «Es increíble que el Balears FC esté entre los 30 mejores clubes de España»

Dice que como jugador lo daba todo y corría mucho para que los buenos disfrutasen. Con esa mentalidad se erigió en un clásico de la Tercera en equipos como el Constància, el Llosetense, el Campos o el Atlético Baleares, donde ha guiado al conjunto femenino al ascenso a la segunda categoría nacional con un manual muy similar al de su etapa en activo. Y es que Txema Expósito sigue en una nube y huye del protagonismo para subrayar el trabajo de las jugadoras, su cuerpo técnico y de la responsable de la sección, Marina Tugores. Empezó siguiendo el fútbol femenino cuando su hermana jugaba en el Collerense, donde también comenzó a entrenar a los más pequeños y a trazar su propio camino con las cosas que aprendió, entre otros, de Tià Puig, Juanma Darder, Óscar Troya o Carlos Martínez. Ahora, es el técnico del referente del fútbol balear femenino.

—¿Cómo están digiriendo el éxito?

—Estamos disfrutando mucho. La temporada pasada nos quedamos muy cerca y esta ha sido muy complicada al pasar al Grupo Norte con rivales que apuestan muy fuerte por las secciones femeninas. Hemos cumplido el objetivo y ha sido genial. Hay momentos en los que no hago a la idea, pero el club está entre los 30 mejores de España, es increíble.

—¿Cuáles han sido las claves?

—-El trabajo y la unión. Estoy rodeado de un gran cuerpo técnico con gente muy trabajadora y sobre todo ha sido clave que las jugadoras creyeran que el objetivo era real. Ha sido fundamental el trabajo de Marina Tugores, el del club y todo lo que nos ha dado la afición.

—¿Cuál fue el peor momento?

—En mis cuatro años en el primer equipo nunca había perdido dos partidos seguidos y, después de hacerlo contra el Madrid B y ante el Oviedo cuando asegurábamos el playoff ganando, fue un momento muy duro. Pero antes de la última jornada, lo que transmitían el cuerpo técnico y las jugadoras era ilusión por lograr el objetivo.

—¿Ya trabajan en el futuro?

—Todavía estamos de celebraciones y aún nos queda porque lo que hemos conseguido es algo grande. En vistas a la temporada que viene nos tenemos que preparar porque viene mucho trajín.

—¿Qué porcentaje de la plantilla seguirá en Primera Federación?

—La idea es que sea un porcentaje alto. Al final somos un club que apuesta por las jugadoras de las Islas y creemos en ellas. Nos reforzamos con jugadoras de fuera que vienen a dar un salto de calidad, pero estas jugadoras han conseguido el ascenso y se merecen competir en Primera Federación.

—Más de una tendrá ofertas...

—Es normal, pero la futbolista tiene que valorar el trato y lo que ha vivido aquí, donde hay muchas personas que se desviven.

—¿Y a usted le han llamado?

—Llevo cinco años en este club y mi mayor ilusión es seguir. He vivido en Madrid y Málaga y hay contactos, pero tengo a mi familia aquí, vivo a cinco minutos de Son Malferit, me tratan de lujo, la relación con Marina es espectacular porque en muchas cosas pensamos igual y la verdad es que soy feliz aquí y me gustaría seguir.

—¿Qué meta se plantean?

—El objetivo tiene que ser la permanencia. Somos ambiciosos, pero tenemos que ser realistas y entender dónde nos hemos metido.

—¿Qué le transmitió Ingo Volckmann?

—Es la persona que ha apostado por la sección femenina y se alegró mucho. Estuvo en Tenerife apoyándonos y dándonos la enhorabuena y tenemos que agradecérselo porque fue un detallazo.

—¿Cree que el fútbol femenino de la Isla verá con buenos ojos la condición de referente del Balears FC?

—Como club tenemos que estar agradecidos al Collerense, al Algaida, al Independiente o al Son Sardina que son pioneros. El Balears FC ha irrumpido de esta manera y en seis años nos hemos puesto dos escalones por encima, pero considero que es positivo para las Islas y para las jugadoras de aquí que quieran progresar. Al final es darles más visibilidad. Yo en su día pagaba el abono por ir a ver el Collerense y creo que es algo bueno y bonito tener un equipo en Primera Federación.

—¿Cree que el fútbol femenino ha conectado con los aficionados?

—Hemos tenido días que Son Malferit ha sido como en las grandes citas del equipo masculino. En la Copa se enganchó mucha gente y con el ascenso pienso que los aficionados del ATB y de otros clubes están disfrutando.

—¿Le gustaría que el Real Mallorca contara con equipo femenino?

—Ojalá hagan una sección femenina y un proyecto ambicioso con ganas de crecer porque hay mucha calidad en la Isla.

—¿Cómo se explica el nivel de la Isla con las limitaciones respecto a la Península?

—Hay menos licencias, pero hay mucha calidad. Nosotras hemos tenido jugadoras del C en dinámica del A preparando los partidos de Segunda RFEF y tarde o temprano tenemos que apostar por ellas. En cuatro o cinco años va a haber muchas más en la Liga F.