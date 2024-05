Jaume Mut: «Tenemos prisa por terminar la temporada»

El técnico del Atlético Baleares, Jaume Mut, ha reconocido este jueves que tienen «prisa» por terminar la temporada una vez que no han podido alcanzar el objetivo de la permanencia, aunque también ha dejado claro que su equipo quiere cerrar el curso «de la mejor forma posible» empezando por su próximo duelo ante el Melilla este sábado. Tras estrenar su casillero de victorias al frente del equipo isleño ante el Linares, el preparador mallorquín ha asegurado que el grupo tiene «ilusión» por lograr la victorias en los dos partidos que restan en los que también tiene la oportunidad de analizar aspectos de cara al próximo curso en Segunda Federación.

«Una vez que no hemos logrado el objetivo que nos habíamos marcado es cierto que tienes prisa por terminar y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible», ha señalado Jaume Mut, que ha afirmado que, más allá de la clasificación, están en deuda con la afición. «Aunque el Melilla también esté descendido, no es verdad que no haya nada en juego porque cuando salimos a competir intentamos ganar y nos debemos a un club, a unos aficionados y a mucha gente. Tenemos que dar el cien por cien y terminar de forma digna. Tenemos ilusión por ganar partidos y es lo que haremos estos dos que quedan», ha agregado.

El entrenador del Atlético Baleares ha analizado que en estas últimas jornadas está «viendo a la gente joven» y ha destacado que el pasado fin de semana vieron portería un jugador del filial y otro del juvenil. «Vemos el nivel que nos pueden dar y tener más base para juzgarlos. Viendo que son titulares en Primera Federación es que el club está haciendo un buen trabajo desde abajo que tiene que aprovechar el primer equipo», ha argumentado.

De cara al futuro ha subrayado que el Atlético Baleares tiene «la idea desde el primer día» de dar forma a un plantel con el grueso de jugadores de la Isla. «La idea es que gran parte de los jugadores sean mallorquines. Hay muchos que están jugando aquí y otros fuera de la Isla que están jugando en Primera o Segunda RFEF y se puede formar una parte del bloque de gente mallorquina», ha concluido.