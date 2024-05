Luto en el fútbol balear por el fallecimiento de Antoni Salas Fuster

Los aficionados al fútbol balear y al Atlético Baleares en particular han despertado este viernes con una mala noticia, la muerte del historiador oficial del club blanquiazul, Antoni Salas Fuster (Palma, 1938). Autor del libro ‘L’Atlètic Baleares. Una historia de supervivencia’, Salas ha sido un seguidor incondicional del club blanquiazul toda su vida hasta el punto de llevar a cabo trabajos de incalculable valor para dar a conocer la historia de la entidad y que esa permanezca en el tiempo.

Además, Fuster publicó también 'L'Atlètic Balears. La història en imatges'. Su trabajo fue un compendio de fechas, datos, anécdotas y situaciones singulares de personajes que han formado parte de la historia del club blanquiazul. Todo ello complementado con fotografías de gran valor que logró recopilar tras un exhaustivo trabajo, en colaboración con recuerdos aportados por parte de aficionados balearicos. El club blanquiazul le homenajeó en 2021 y toda la afición le brindó un caluroso tributo.

Antoni Salas Fuster ha mantenido hasta el último suspiro una gran colaboración con el club. En los últimos años, participó con una sección fija en la revista que el club ofrecía en sus partidos de local en Son Malferit en la temporada 2018-19, titulada 'Una ullada cap enrere', así como acompañado a jugadores y directivos en visitas escolares para explicar la historia de la entidad a los más jóvenes de diferentes colegios de barriadas de Palma cercanas al Estadi.

CapRafael Durán, Fernando Crespí, Antoni Salas Fuster y Pedro Cladera posan con los ejemplares de uno de los libros del escritor en el año 2011.

Antoni Salas Fuster ha sido una persona con un talante conciliador enorme, un hombre muy culto y cuya pasión por el Baleares lo podía todo. Fernando Crespí, expresidente del Atlético Baleares le tuvo siempre a él como un referente del club blanquiazul y la actual propiedad, con Ingo Volckmann a la cabeza, también estuvo acompañándole en estos años donde por cuestiones de salud tenía que estar algo más apartado del club y de la entidad. Sin duda se va una gran persona, un enorme balerico y un hombre cuyo trabajo en bien del Atlètic permanece y permanecerá por más años y temporadas que pasen.

El Atlètic Baleares ha indicado en su web oficial que la pérdida de Salas «deja un vacío imborrable en el corazón de nuestra institución y en la comunidad balearica en general. Toni Salas Fuster fue un símbolo de dedicación y pasión por los colores del Atlético Baleares. Su compromiso con el club y su contribución a lo largo de los años han dejado una huella imborrable en nuestra historia».

El pasado 10 de octubre de 2021, Toni Salas fue homenajeado en el Estadio Balear por el presidente, Ingo Volckmann. Un detalle como agradecimiento a su trabajo incansable e impagable durante años porque, mediante un esfuerzo mayúsculo, no se perdieran las raíces, la historia y la filosofía de la entidad blanquiazul con el paso del tiempo.

Ingo Volckmann, durante el homenaje que el club brindó a Toni Salas Fuster en 2021.

Para el Atlètic, la labor de Antoni Salas Fuster fue minuciosa y extensa, de una gran riqueza y valor fotográfico, ilustrativo y sentimental. Consiguió que, de generación en generación, se conozca la historia del club, especialmente desde la fusión de 1942. O lo que es lo mismo, que no se olvide. Antoni Salas Fuster dio los beneficios que obtuvo en su vertiente literaria a la Fundación del Atlético Baleares. En 2007 fue condecorado con la insignia de Oro y Brillantes del club.



El año 2016, el club creó una Comisión del 75 cumpleaños, presidida por Antoni Salas Ferragut, y que contó, entre otros, con la gran aportación de Antoni Salas Fuster, además de otros balearicos como el actual presidente de la Federación de Peñas, Vicenç Amengual, Pedro Cladera (ex presidente de la Fundación de la ATB), Rafel Perelló i Magdalena Garau (socios históricos), Miquel Deyá (ex presidente de la Fundación de la ATB), Sion Rotger (responsable de los veteranos del ATB), y Lluc Martorell (ex gerente del club).

El funeral por el alma de Antoni Salas Fuster tendrá lugar el próximo lunes las 19 horas en la iglesia de Sant Miquel de Palma.