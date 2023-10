El entrenador del Atlético Baleares, Juanma Barrero, ha evitado poner «excusas» ante la mala situación que atraviesa el equipo y ha subrayado que la prioridad del grupo tiene que ser «pelear, pelera y pelear». El preparador blanquiazul, que recupera a Leo Ferroni y David Forniés para la visita de este domingo al Intercity, ha remarcado en la rueda de prensa previa a la novena jornada de liga que los suyos están «concienciados» y ha insistido en la necesidad de aumentar la «agresividad en ataque y en defensa» y la importancia de que los jugadores sean capaces de mantener el plan de partido independientemente del resultado.

Juanma Barrero considera que el Atlético Baleares no necesita resurgir sino que tiene que «empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer y estirarlas en el tiempo independientemente del resultado porque el marcador nos hace tomar decisiones individuales y no de conjunto que provocan que terminemos desangrándonos en los partidos». «Puedes ir perdiendo y no salirte del plan. Un gol se mete en un momento en cualquier acción que puede hacer cambiar el guion, ya sea un error del rival, un penalti o una expulsión y a partir de ahí cambia todo, así que es clave mantenerse siempre con vida por si pasa algo», ha resumido.

El entrenador del Atlético Baleares ha razonado que el equipo tiene «un déficit de que encajamos muchos y nos cuesta ver portería» y ha señalado como fundamental tener «agresividad tanto en defensa como en ataque».

Cuestionado sobre cómo afecta la falta de confianza a la dinámica del equipo, Juanma Barrero ha querido argumentar que «son síntomas, pero no podemos tomarlos como excusas». «La confianza no se puede comprar, la estoy dando yo para que el jugador vaya y encare. Si uno no confía en si mismo no sé quién va a hacerlo. Entiendo el proceso pero la mente es traicionera y busca la excusa para dejar de pelear y hay que pelear siempre. No busco excusas, perdemos y tengo un día jodido pero al siguiente trabajo para mejorar y no queda otra que pelear, pelear y pelear», ha analizado.

El preparador del Atlético Baleares ha definido al Intercity como «un equipo muy competitivo» y ha destacado el hecho de que está cambiando bastante las alineaciones y todo el mundo compite». «A veces juegan directo, cuando tienen que presionar lo hacen, si hay que replegarse se repliegan y el otro día por ejemplo supieron sufrir para llevarse un punto. La palabra que lo define es competitivo porque es un equipo que sabe sufrir cuando le dominan, se sabe juntar y el día que le salen bien las cosas es agresivo en ataque, con laterales que se incorporan rápido a la transición y con jugadores que pelean cada balón», concluye.