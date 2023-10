El Atlético Baleares se la juega ante el Atlético de Madrid B

Con la temporada tan desastrosa que está llevando a cabo el Atlético Baleares parece que las palabras sobran y sólo los hechos importan. La próxima oportunidad de los hombres de Juanma Barrero para enderezar ese barco a la deriva que es el ATB la tiene esta tarde en el Estadi Balear y contra el filial del Atlético de Madrid, que no es precisamente el peor rival para lograr la primera victoria del campeonato, y que además llega a Palma con cinco sensibles bajas por contar en sus filas a internacionales de las categorías inferiores que están disputando encuentros esta semana.

La buena noticia para Barrero es la vuelta a la convocatoria de Toni Ramón y David Navarro, dos hombres importantes para un equipo que lleva arrastrando una plaga de lesiones desde la campaña pasada. «Por contra, perdemos a Ferroni que tiene una microrotura en el gemelo y no podremos contar con él esta semana», explicó ayer el técnico extremeño en rueda de prensa. La incógnita está en saber si el medio centro y el central serán de la partida o si estarán en el banquillo.

Tras la derrota el domingo pasado ante el Murcia en el Estadi Balear, que hizo que el balance del equipo sea un empate y seis derrotas, el ánimo podría estar bajo esta semana, pero Barrero explicó que había encontrado un vestuario con la moral alta. «No he encontrado desánimo en los chicos. Es verdad que cuando acaba el partido y no has conseguido el objetivo estemos con tristeza y caiga un poco el desánimo. Eso es responsabilidad. La gente estaba dolida, pero el martes ya vinieron con una mentalidad de que el camino a seguir es el que hicimos en el primer tiempo. Eso es bueno».

Barrero reconoció que cuando llegó al equipo «sabíamos que iba a ser difícil. La parte deportiva y táctica la vamos mejorando cada día. También el ánimo. Queremos ayudarles a que no arrojen la toalla en los momentos complicados del partido. Al final cuanto más nos centremos en lo que tenemos que hacer y más centrados estemos en hacer, menos pensamos en la otra parte».

Respecto al rival, Barrero destacó del filial colchonero que se trata de un equipo «que tiene muy buena salida de balón con chicos que combinan muy bien. También saben buscar bien la espalda. Tendremos que contrarrestar todo eso e imponer nuestra forma de jugar. Es cierto que vienen con bajas, pero seguro que traen a juveniles muy buenos porque tienen dónde elegir».

Alineaciones probables:

Atlético Baleares: Ramón Vila, Loren, Raúl, Juanra, Roberto Alarcón, Nana, Jaime Sierra, Armando, Javi Moreno, Pastrana y David Rodríguez.

Atlético de Madrid B: Gomis, Carlos Puga, Marco Moreno, Dani Martínez, Pablo Pérez, Gismera, Sergio Guerrero, Da Costa, Maroto, Bri y Touaizi.