Barrero, entrenador del Atlético Baleares: «Estamos mejorando»

Ante el paupérrimo inicio de temporada por parte del Atlètic Baleares con tan solo un punto en las primeras seis jornadas, no cabe otra opción que la de resetear y empezar de nuevo con los mimbres con los que cuenta Juanma Barrero. Por ello, el objetivo número uno del conjunto blanquiazul es reducir el número de goles encajados. «Nuestra primera piedra es bajar el número de goles recibidos y dejar la portería a cero sería la perfección. A partir de ahí mejorar en la zona alta. Lo que no puede ser es que tengamos que meter tres o cuatro goles para ganar un partido».

Las bajas son el caballo de batalla del equipo. La buena noticia es que para recibir al Murcia mañana en el Estadi Balear Barrero recupera a Toni Llabrés y Óscar Sánchez, pero aún están en el dique seco otros ocho jugadores: Miguelete, Villapalos, Jero Lario, David Forniés, Josep Jaume, David Navarro, Félix Ofoli y Toni Ramón. «Las bajas no son excusa. Tenemos lo que tenemos, ser conscientes de lo que tenemos y pelear con ello. Esa es mi manera de ver el fútbol y ver la vida», explicó el viernes Barrero en rueda de prensa.

La defensa es la parte del equipo más damnificada y por ello el club contrató está semana a Raúl González. «Es un jugador con experiencia. Se le empieza a ver su jerarquía y nos va a aportar esa estabilidad en un puesto que teníamos que cubrir con gente que no jugaba ahí. Nos ayudará a recibir pocos goles». Barrero está completando su primera semana entera con el equipo y, según él, ya se está empezando a ver cambios. «Vamos mejorando tanto a nivel físico, como nivel táctico. Creo que vamos a llegar mejor preparados que el fin de semana pasado».

En los entrenamientos, el míster está intentando dar pocas ideas, pero claras. «Intentamos que, lo que para mí es más básico, esté muy claro y afianzado. A partir de ahí tenemos que crecer en los pequeños detalles para mejorar mucho más». Es evidente que los 14 goles en contra son una pesada losa, pero en la faceta realizadora el equipo tampoco está muy espléndido con sólo tres goles anotados, dos de ellos del delantero centro David Rodríguez. «Esta semana he notado que hemos marcado más goles en los entrenamientos y que hemos tenido más acierto. Llegarán los goles», aseguró el técnico. Sobre el rival, Barrero destacó la calidad de los jugadores del Murcia. «Creo que es un equipo que está buscando su forma de jugar. Sus extremos tienen buenos uno contra uno. Me preocupan los centros laterales de Marc (Baró, ex jugador del Atlético Baleares). Y también que tienen buena gente en el área con Rodri o Carrillo».