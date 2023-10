El Atlético Baleares es un cadáver

El ATB es un cadáver. No hubo efecto Barrero ni nada parecido. Otro partido horrible del Atlético Baleares, blando en defensa y romo en ataque. Ante el Antequera, derrota por un inapelable 3-0 ante un rival que tampoco demostró mucho, pero que venció con suficiencia a un rival que ahora mismo es un chollo para cualquier equipo.

Dos cambios respecto al último once de Tato. Juanma Barrero decidió dejar en el banquillo a Javi Moreno y dar entrada a Nana con la idea de dotar de más consistencia al centro del campo y Loren recuperó su lugar en el lateral derecho en detrimento de Toni Llabrés, que se quedó en Palma con un golpe que le impidió ser convocado. No comenzaron bien la cosas para los pupilos del técnico extremeño. Jero Lario sacó un uno contra uno a Rubén Solano y poco después Miguelete se retiraba lesionado con un fuerte tirón en el muslo. Llevaba el Antequera el peso del partido y el ATB apenas llegaba a territorio de Eric. Los de Barrero se dedicaban a defender y no inquietaban lo más mínimo a la defensa local. Por suerte, Loren no pudo aprovechar un grosero error de Ferroni. Si el ATB no creaba pelibro, lo mínimo que se puede pedir a los jugadores que están viviendo esta situación es concentración y evitar poner la cosas fáciles al rival.

Parecía que en los últimos minutos del primer período se querían estirar un poco más el cuadro palmesano pero sin que pudiera contabilizar ninguna ocasión clara de peligro. El ATB volvió a evidenciar sus problemas en la línea defensiva y en una combinación entre Rubén Solano y Luismi Redondo que dejaron en evidencia a Villapalos, éste envió su disparo al palo y Chema Núñez recogió el rechace para lograr el primer gol. Y parecía que éste iba a ser el resultado final de la primera parte cuando el ATB recibió un segundo mazazo en el último minuto de descuento y Chema Núñez volvía a marcar tras un pase de Luismi. El ATB estaba desahuciado.

Tras la reanudación, Barrero intentó reacciona poniendo en el campo a Javi Moreno por Villapalos retrasando a Nana al centro de la zaga. El ATB estuvo a punto de meterse en el partido, pero Pastrana se topó con el larguero tras su buen chut producto de un mal pase del portero local Eric. Se habían echado atrás los de Javier Medina y dominaba algo más el ATB. Sin embargo, ahí se acabaron las ideas y las ocasiones mientras que casi sin querer el Antequera lograba el tercero a puerta vacía por parte de Ale García demostrando una vez más lo fácil que es marcarle un gol a este ATB. Sentenciado el encuentro la única duda estaba en saber si el Antequera se iba a conformar con este resultado o si iba a buscar la goleada. Finalmente los locales optaron por no hacer más sangre y el encuentro languideció ante el conformismo local y la importencia visitante. Mal partido otra vez del Atlético Baleares que se afianza como colista y lo peor es que no se ninguna clase de reacción.