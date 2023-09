El Atlético Baleares persigue su primera alegría

El Atlético Baleares inaugura este domingo (12:00/FEF TV) una nueva etapa con Juanma Barrero en el banquillo y con el objetivo de invertir su mala dinámica. Tras la destitución de José Antonio García ‘Tato’, los blanquiazules estrenan técnico y nuevo manual en El Maulí, donde le aguarda un Antequera crecido tras estrenar su casillero de victorias. Precisamente lograr el primer triunfo es la prioridad de los balearicos para abandonar el fondo de la tabla y elevar la confianza de un grupo necesitado de una alegría tras enlazar cuatro derrotas consecutivas y alcanzar la quinta jornada con un solo punto en el zurrón.

La necesidad de empezar de cero es el primer mensaje que Juanma Barrero ha trasladado al vestuario, que sigue echando de menos a muchos de sus efectivos, sobre todo, en defensa. Siguen en la enfermería blanquiazul Josep Jaume, David Forniés, Felix Ofoli y David Navarro, lo que limita el margen de maniobra del preparador navarro en una andadura en la que resta por ver si también opta por un cambio de dibujo.

Hacerse fuerte atrás es otra de las premisas para empezar a asomar la cabeza fuera del pozo, puesto que once dianas en contra convierten al Atlético Baleares en el equipo más goleado del grupo 2 de Primera Federación. No obstante, el problema no es sólo haber encajado en todas las jornadas, puesto que los balearicos también figuran entre los equipos que menos marcan al contabilizar apenas tres dianas tras las primeras cinco jornadas.

El Antequera, que vive su primera campaña en el tercer escalón del fútbol nacional tras lograr el ascenso el pasado curso tras apenas dos temporadas en Segunda Federación, quiere brindar la primera alegría a su afición y cosechar su segunda victoria consecutiva en un partido en el que no estará su capitán Tomi Lanzini.