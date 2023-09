El Atlético Baleares y el Estadi Balear se preparan para recibir este domingo uno de los grandes como el Málaga y el técnico blanquiazul, José Antonio García 'Tato', apela a la afición para vivir «un buen ambiente» con el que el equipo «cogerá mucha fuerza» para intentar estrenar el casillero de victorias en el curso 2023-24. El preparador balearico ha señalado la necesidad de mejorar en la «definición» para conseguir el primer triunfo de una temporada en la que reclama que todos «tenemos que estar en el mismo barco».

«La afición es fundamental para nosotros. En Ibiza fue increíble e invito a toda la gente que sume este domingo en el Estadi Balear. Si conseguimos un buen ambiente, el equipo cogerá mucha fuerza. Tenemos que estar todos en el mismo barco», ha remarcado el entrenador del Atlético Baleares, que ha calificado al Málaga como «un equipo a tener en cuenta siempre». «Tiene muy buenos jugadores que nos pueden hacer daño», ha señalado sin perder vista la asignatura pendiente de los suyos en este arranque de curso. «Necesitamos estar más finos en cuanto a la definición. Le he pedido al equipo que no deje de trabajar en esa faceta y que apriete. Durante esta semana lo hemos trabajado y esperemos que el domingo tenga sus frutos», ha analizado este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro. «La suerte se tiene que buscar y forzar situaciones. Seguimos trabajando en esos aspectos diferenciales que pueden decantar un partido», ha insistido.

Una de las principales amenazas del Málaga es precisamente un viejo conocido del Atlético Baleares y de Tato, que se ha deshecho en elogios hacia Dioni Villalba. «Me parece un jugador espectacular. El poco tiempo que tuve con él, me pareció un delantero muy bueno y seguramente uno de los mejores delanteros que he entrenado. Esperemos que el domingo no tengo su mejor día», ha comentado el preparador isleño, que también ha remarcado el potencial y la versatilidad de la escuadra andaluza. «El Málaga tiene una gran variedad de jugadores que les permite jugar con diferentes sistemas. Tienen jugadores que vienen de Segunda División y de mucha calidad como Larrubia, Dioni…», ha concluido.