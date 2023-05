Un duelo sin red para el ATB

El Atlètic Baleares afronta su encuentro contra el Calahorra de esta tarde con la imperiosa necesidad de ganar para seguir en la lucha por la permanencia. El calendario ha querido que después de dos encuentros contra equipos guipuzcoanos, el Sanse y el Real Unión, ambos saldados con la derrota de los blanquiazules, en el sprint final de la competición se las tenga que ver con otros dos equipos de la misma comunidad, ya que el sábado que viene los de Tato rendirán visita a la SD Logroñés en un choque que puede ser aún más dramático que el de esta tarde.

El ATB afronta el duelo con la sensible baja de Petcoff, expulsado en Irún. Además, el entrenador palmesano no podrá contar con los lesionados Xisco Jiménez y Bilal Kandoussi, que se suman a las bajas ya conocidas de Forniés y Josep Jaume. La racha por la que atraviesa el conjunto blanquiazul es preocupante, con tres derrotas consecutivas, dos a domicilio, y una en el Estadi Balear ante el filial realista.



Ante el penúltimo clasificado y ya con el billete de 2ªRFEF en el bolsillo, se podría pensar que el ATB tendrá un encuentro fácil, pero no se puede confiar. Es cierto que en la última jornada perdió en casa por 1-4 frente al filial de Osasuna y lleva también tres derrotas consecutivas, pero en las jornadas anteriores, cuando ya sabía que su estancia en la tercera división nacional vivía sus últimos capítulos, fue capaz de vencer en Cornellà y Castalia. El conjunto calagurritano saltará al césped del Estadi Balear sin ninguna presión y esto ya se sabe que es un arma de doble filo porque por un lado pueden ofrecer un fútbol atractivo pero, por otra parte, su nivel competitivo puede perder muchos enteros, sobre todo si recibe un gol. Es una posibilidad bastante pausible que si el ATB consigue adelantarse, se lleve el partido.

Los defensores del ATB tendrán que tener especial cuidado con Marcos Baselga, uno de los máximos artilleros de la categoría, aunque sus 12 dianas han resultado estériles para que el equipo logre la permanencia. Varios jugadores del conjunto riojano están en el escaparate y buscan seguir en esta categoría por lo que también será un elemento a tener en cuenta esta tarde.

Alineaciones probables:

Atlètic Baleares: Lucas Díaz, Laure, Olaortua, Navarro, Baró, Toni Ramón, Tropi, Miguelete, Nieto, Víctor Narro y Dioni.

CD Calahorra: Miguel Martínez, A. Jiménez, Vidorreta, Marcos Baselga, Ibarrondo, Pablo Sáenz, Rojas, Zubiri, Oier Calvillo, Pedro Pata y Sergio Gil.