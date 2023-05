Las cuentas del ATB

Las tres derrotas consecutivas en las tres jornadas últimas de liga del Atlético Baleares ante el Sabadell en Barcelona, la Real Sociedad B en el Estadi Balear y frente al Real Unión en tierras guipuzcoanas le va a hacer encarar el final de curso con los deberes aún por hacer. Su situación se puede ver de dos maneras: el vaso está medio lleno si se piensa que el próximo sábado se enfrenta al Calahorra, que se encuentra descendido con 29 puntos, y cerrará el campeonato visitando a la SD Logroñés, que ya no tiene opciones de entrar en play off. El vaso medio vacío aparece cuando, mirando la clasificación, el equipo de Tato ya no depende de sí mismo para salvar la categoría.

Hoy, la zona roja de la clasificación, está ocupada por Athletic B (25), Calahorra (29), UD Logroñés (33), estos tres ya descendidos, ATB (43) y La Nucía (43). El Cornellà marca la salvación, también con 43 puntos, uno menos que el Real Unión (44) y tres menos que el Numancia (46) e Intercity(46), aunque estos últimos están virtualmente salvados. Con el Cornellà el ATB tiene el golaverage particular perdido, ya que los barceloneses ganaron en su casa 1-0 y vencieron también en Palma por 2-3. Esta derrota significó el fin de trayecto de Onésimo Sánchez y a partir de entonces ocupó el banquillo Tato. Su balance tras once encuentros dirigiendo al ATB es de 4 victorias (Osasuna B, Athletic B, Alcoyano y Nàstic), dos empates (Numancia e Intercity) y cinco derrotas (Castellón, Amorebieta, Sabadell, Real Sociedad B y Real Unión). Esto ha hecho que de los 33 puntos en juego el equipo haya sumado 14. Noticias relacionadas El Atlético Baleares juega con fuego El ATB tiene empatado con La Nucía el golaverage, ya que los dos encuentros acabaron con el mismo resultado, 1-1. La derrota ante el Real Unión le ha hecho, además de que el conjunto guipuzcoano le pase en la clasificación, perder el golaverage, ya que en Palma empataron a un gol. ATB, La Nucía, Cornellà y Real Unión se van a jugar las dos plazas de las cinco que quedan para descender. El Cornellà, por su parte, jugará el sábado en casa ante el Sabadell, noveno en la tabla y ya sin aspiraciones, y en la última jornada viajará a Soria para enfrentarse al Numancia, que aún no puede respirar tranquilo aunque en la penúltima jornada recibe a la UD Logroñés, ya descendida. La Nucía recibe el próximo sábado al Barça B. Los de Rafa Márquez tienen casi asegurado el puesto de promoción pero deben rematar la faena. El último encuentro de los valencianos tiene todas las pintas de que será dramático, ya que debe rendir visita al Real Unión en un choque en el que los ‘balearicos’ pueden salir beneficiados de ese choque directo. Los guipuzcoanos, antes de ello, deberá viajar a Castellón en un encuentro muy complicado ya que los blanquinegros son terceros, aunque lo cierto es que ya no pueden aspirar más que a jugar el play off, que ya lo tienen asegurado. El último equipo que aún puede correr algún riesgo es el Intercity, que juega en casa contra la SD Logroñés el sábado y despide el curso ante el descendido en tierras riojanas ante el descendido Calahorra. Intercity y Numancia, además de contar con 46 puntos, tienen la ‘fortuna’ de enfrentarse en estas dos últimas jornadas a equipos ya descendidos.