El ATB sigue en caída libre

Por primera vez desde que cogió el equipo hace seis jornadas, Onésimo Sanchez ha sido el gran señalado después de la derrota este domingo del Atlético Baleares en el Estadi Balear ante el Cornellà por 2-3. El entrenador vallisoletano planteó un once con tres centrales con la gran sorpresa de la ausenciade Laure en el once inicial, que resultó letal para el conjunto blanquiazul.

Tras unos primeros de tanteo, el ATB consiguió que el balón estuviera cada vez más cerca de la portería rival con Dani Nieto y Víctor Narro muy activos. Los tres centrales propuestos por Onésimo Sánchez hicieron que los laterales Marc Baró y Carlos Julio, la gran novedad del once, estuvieran más adelantados. El lateral hispano-dominicano no tuvo el debut soñado. La primera jugada del encuentro de peligro se desarrolló por su banda y a los 18 minutos un error suyo propició el primer gol de los locales cuando Nahuel Arroyo entró por el flanco izquierdo del ataque visitante, Iñaki Olaortua no estuvo todo lo contudente que debía en el despeje y el rebote le cayó a los pies del atacante del Cornellà y batió por bajo a René Román, que quizás también pudo hacer algo más.

El panorama no podía ser más desolador para elATB ante un Cornellà bien plantado y que cada vez que podía intentaba buscar la espalda de Carlos Julio. El Atlético Baleares se mostraba incapaz de llegar con peligro a la portería de Anaker salvo un centro de David Narro, el blanquiazul más destacado de la primera parte, que cortó la defensa visitante antes de que pudiera rematar Dioni.Tropi en el minuto 34 fue el autor del primer disparo entre palos del ATB, pero no puso en ningún apuro al meta visitante. Y fue de nuevo el agujero del lateral derecho lo que permitió al Cornellà estar a punto de ampliar la diferencia con un chut cruzado de Raúl Tavares que se fue fuera rozando el palo.

Tras el descanso, Sibille se quedó en la caseta y debutó Bilal Kandoussi. En el segundo minuto Nahuel se fue con una facilidad pasmosa de Carlos Julio y el recién entrado Niang se adelantó a René Román para establecer el 0-2 en el flamante marcador electrónico. Onésimo retiró al hispano dominicano y a Lucas de Vega por Laure y CorderoNarro y Nieto tuvieron sendas oportunidades de recortar la diferencia pero sus disparos se fueron fuera por poco y fue Bilal Kandoussi quien aprovechó otro gran . centro de Marc Baró, incansable y acertado todo el encuentro, para batir en el área pequeña a Anaker.Renacían las esperanzas y el gol espoleó a los locales, pero en un contraataque Gil Muntadas filtró un gran pase a Francesc Fullana, el jugador que más partidos ha disputado con el ATB y que no celebró el tanto, quien estableció el 1-3 en el minuto 70.

Tras un ataque embarullado, Dioni aprovechó un rechace de Anaker al doble disparo de Miguelete y Bilal para dar algo de esperanza a la parroquia blanquiazul. Olaortua la tuvo de cabeza pero su remate de cabeza salió centrado y Blanco evitó en el último momento el remate de Dioni tras el pase de Víctor Narro entre los centrales del Cornellà. Ahí se acabaron las oportunidades del ATB, que se hunde en la clasificación. No gana en Palma desde el 6 de noviembre y su último triunfo se remonta al 8 de enero. Desde entonces, tres derrotas y dos empates. Un bagaje altamente insuficiente.