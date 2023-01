El Atlético Baleares hace hueco para un nueve

El Atlético Baleares vive una jornada de descanso en la semana de entrenamientos, pero la calma del terreno de juego no es la misma en los despachos, donde se ha abierto la puerta para cerrar la contratación de un delantero centro. La SAD blanquiazul ha confirmado este martes la salida del centrocampista Carlos Ramos y ahora intensifica los movimientos para hacer posible la llegada de un ariete y un extremo, que son por ahora las prioridades marcadas en rojo en la agenda de trabajo del director deportivo Patrick Messow.

ℹ️ Comunicado Oficial



➡️ Carlos Ramos deja de ser jugador del Atlético Baleares



🤝 El jugador zamorano y el club acuerdan finalizar su relación contractual.



🔗 https://t.co/36JHXnAfQf pic.twitter.com/heHrsteufB — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) January 17, 2023

El lateral izquierdo Marc Baró inauguró el capítulo de altas del Atlético Baleares en el mercado de invierno, donde la salida de Carlos Ramos, que se incorpora al UD Logroñés, se suma a la marcha del delantero Kaxe en la particular operación salida que permita hacer hueco para algunos de los refuerzos reclamados por Onésimo Sánchez a su llegada a la Isla. Las preferencias del ATB son un delantero centro y un extremo sub 23 que eleven el potencial de una plantilla que inicialmente no sufrirá más retoques en la sala de máquinas pese a la salida de uno de sus efectivos.

Desactivada la opción de Gorka Santamaría, el mallorquín Alberto Toril es el preferido por los responsables del Atlético Baleares para aumentar la pegada del equipo. El jugador, de 25 años y 1,87 metros, milita en el Piast Gliwice de la primera división polaca y es codiciado por varios equipos punteros del tercer peldaño del fútbol nacional después de que la entidad blanquiazul ya se interesara por su situación en el pasado mercado de verano en el que finalmente se apostó por las llegada de Kaxe, Uzo y Miguelete mientras Dioni se mantenía como principal referente en la línea de vanguardia.

Otras de las demarcaciones en las que aspira a elevar sus recursos el Atlético Baleares es en las bandas, donde cuenta con Hugo Rodríguez, Víctor Pastrana y Canario. Ahora mismo el plantel, a falta de incorporaciones, presenta cierta descompensación con tres laterales izquierdos en la plantilla (Forniés, Jesús Álvaro y Marc Baró) y un sólo lateral derecho (Laure), mientras que hay otras líneas con un déficit de efectivos que se pretende subsanar como son el hecho de que haya un extremo izquierdo (Hugo Rodríguez) o tres puntas por los cuatro con los que se quiere contar.