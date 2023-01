EL ATB vuelve a las andadas

El Atlético Baleares tenía una oportunidad inmejorable para afrontar la segunda parte del campeonato con la mochila del optimismo a rebosar. Venía de ganar al Nástic y recibía al Sabadell, uno de los últimos clasificados. Era la ocasión ideal para que Onésimo Sánchez y los suyos dieran un puñetazo a la clasificación y con esas dos victorias seguidas saltara hasta la zona media de la tabla. Pero no fue así. Un gol en el descuento de Gualda echó por tierra las ilusiones balearicas que ve cómo el conjunto arlequinado, que jugó con 10 desde mediada la segunda parte, le pasa en la clasificación.

Dos cambios realizó Onésimo respecto al encuentro frente al Nàstic. Forniés regresó al once en detrimento de Sibille y Carlos Ramos cedió su puesto a Petcoff. Dioni de cabeza a la salida de una falta provocada por Canario tuvo la primera oportunidad, pero su remate salió flojo y centrado sin dificultades para el portero visitante Víctor Vidal. Poco después Miguelete, forzado, remataba fuera un buen centro de Forniés tras combinar con Hugo Rodríguez. Dominaba el Atlético Baleares y tuvo su primera gran oportunidad con un cabezazo de Dioni en el minuto 14 que buscó el contrapié al portero pero su remate se fue fuera por muy poco a otros buen centro de Forniés. Otra gran combinación entre Forniés y Hugo Rodríguez terminó con otro remate de Dioni rechazado por la defensa del Sabadell y el posterior disparo de Canario salió desviado. Dominaban los locales y parecía que el gol tenía que llegar de un momento a otro. Sin embargo, en la segunda mitad de la primera parte no hubo oportunidades para los locales y, sin embargo,un par de despistes en la zona defensiva del Baleares estuvo a punto de costar un disgusto a los locales. Faltaba un poco de velocidad a las acciones del Baleares y a ese ritmo el Sabadell no encontró demasiados problemas para mantener la portería a cero e incluso se animó al final de la primera parte al salir a la contra, pero una vez Olaortua y otra vez la salida de Lucas Díaz impideron neutralizaron la ofensiva del equipo catalán.

Tras el descanso, Onésimo cambió a Cordero por Lucas de Vega. Tal y como se vio en Tarragona, eltécnico vallisoletano no estaba satisfecho con su centro del campo. El visitante Alex Sala dispuso de la primera ocasión de la segunda parte y tras un gran gesto técnico disparó pero muy centrado a las manos de Lucas Díaz. Miguelete lo intentó desde lejos, pero el chut del jerezano salió por encima del larguero. Lo intentaba el Baleares pero sin el acierto necesario en los metros finales. Sí que se tuvo que esforzar el portero del Baleares ante un disparo desde dentro del área de Pau Víctor que tocó en Olaortua y obligó a Lucas Díaz a realizar una gran parada. Respondó el Baleares con un centro de Laure, pero el remate de Dioni fue taponado por la defensa visitante.

Una entrada en el centro del campo de Morgado a Dioni fue castigada con tarjeta roja. Quedaban más de 20 minutos y el Baleares se le aclaraba el panorama para lograr un gol. Un buen centro de Hugo Rodríguez fue rematado por Uzo y poco después un gran remate de volea de Canario después de un preciso centro de Hugo Rodríguez fue repelido por el palo derecho de la portería visitante. Otra vez el atacante palentino fue el gran protagonista y tras un gran control orientado con el pecho puso el balón en el corazón del área, Dioni la dejó pasar y Carlos Ramos, con todo a favor, mandó el balón a las nubes. Se acababa el tiempo y los locales se vieron incapaces de logrra el gol y con el Baleares volcado llegó el jarro de agua helada en forma del gol visitante obra de Gualda que remató a puerta vacía tras un contragolpe. Excesivo castigo para el Baleares, al que le faltó suerte, pero sobre todo acierto.