Onésimo: "Queremos dominar los encuentros"

Onésimo Sánchez está tratando de dar un nuevo aire al Atlético Baleares con la intención de cambiar el rumbo negativo. El próximo domingo tendrá su primera piedra de toque en Tarragona ante el Nàstic, sexto clasificado con 26 puntos, pero a sólo seis del conjunto de la Vía de Cintura, que ocupa el puesto 15º con 20. «Será un encuentro complicado, pero como todos en esta categoría donde la igualdad es máxima», explicó ayer en rueda de prensa.

El entrenador vallisoletano tiene una máxima. «Queremos dominar los encuentros. Da igual si jugamos en casa y en Tarragona lo intentaremos. El Nàstic es un conjunto que también querrá llevar el peso. Es un equipo que aprieta mucho y que también centra mucho, por lo que tendremos que estar atentos en todo momento». De hecho, el tema de la concentración es otro de los puntos en los que más hincapié ha hecho Onésimo desde que tomara las riendas del equipo en sustitución de David Sierra.

Onésimo quiso también avisar de que lo que ocurra el domingo tampoco será un reflejo de lo que quiere del equipo. «Es el primer partido. Es verdad que hemos tenido cinco días antes de la semana de competición que nos han venido muy bien para conocernos, para ir afinando la propuesta. Hemos entrenado muy bien, el equipo va cogiendo la forma que quiero. Pero en estas primeras semanas, hasta que no compites, hasta que no corriges desde la competición es también un tiempo en el que yo también me adapto a los jugadores».

Reparto

El extécnico de conjuntos como el filial del Real Valladolid o el Huesca se definió «un entrenador al que le gusta que haya minutajes: que los 60-65 minutos de uno, los complete los 30-35 minutos de otro. Que vayan cambiando, necesito a la plantilla. No soy un entrenador de once futbolistas solo, quiero tenerlos a todos porque en el fútbol la experiencia te dice que no sabes quién te va a dar el objetivo. Entonces, todos deben estar preparados».

Antes de que el once que disponga salga al Nou Estadi Costa Daurada, Onésimo sabe qué dirá a sus jugadores. «Hay que hacer muy buenas vigilancias, tocar muy bien la pelota, hacer muchas cosas bien. En el fútbol para ganar tienes que hacer muchas cosas bien».

Para el encuentro, Onésimo no podrá contar con David Forniés, Jesús Álvaro, Víctor Pastrana y Toni Ramón.