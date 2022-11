Ingo Volckmann rebaja la ambición de su discurso

El presidente y máximo accionista del Atlético Baleares, Ingo Volckmann, ha rebajado la ambición habitual en su discurso para lanzar un mensaje de vivir la temporada de una forma «más tranquila». El dirigente ha reconocido que el arranque del equipo «no está bien» y ha asegurado que no está contento, pero ha destacado la «buena actitud» del grupo de Jordi Roger y ha destacado que en la vida hay cosas más importantes que el fútbol.

«Hace tiempo que no he hablado de fútbol porque no había mucho de que hablar. No hemos empezado muy bien y no tenemos muchos puntos después de diez partidos. No está bien. El míster y los jugadores lo saben, pero he visto los partidos y veo buena actitud y que todos trabajan. La pelota no entra, hay decisiones malas de algún jugador, lesionados como siempre... es fútbol. No estoy contento, pero no lo veo todo tan mal como mucha gente dice. He visto un buen equipo y una liga igualada liga en la que estamos a tres puntos del playoff y tres del descenso», ha asegurado Ingo Volckmann en un mensaje a través de su cuenta en la red social Instagram.

El máximo accionista de la SAD blanquiazul ha valorado el rendimiento exhibido por el equipo en los últimos partidos en el Estadi Balear y ha confesado que esta temporada está «más relajado y tranquilo». «Hay cosas en la vida más importantes que el fútbol. La salud, la familia... veo todo un poco diferente aunque quiero ganar siempre y eso no va a cambiar», ha comentado. «Me voy de vacaciones relajado. Me gusta la actitud del equipo y vamos a ver si llegamos arriba. Pienso más relajado. El objetivo siempre es alto, pero este año con más tranquilidad, disfrutamos del equipo y voy a disfrutar mis vacaciones», ha añadido, Ingo Volckmann, que también ha expresado su satisfacción por el estado de las obras del Estadi Balear.